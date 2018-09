Vyrovnaná s kilami? Objavili sme zabudnuté fotky superstaristky Katky Koščovej

Jej štartová čiara je všeobecne známa. Východniarka spolu s partiou kolegov spôsobili v roku 2004 na Slovensku hotový ošiaľ. Prvé kolo súťaže Slovensko hľadá SuperStar sledovalo naozaj celé Slovensko a Katka (36) sa stala prvou superstar. „Bola to pre mňa skvelý odrazový mostík. Keby nebolo súťaže, ľudia by ma nepoznali, zásadnejšia vec však je, že ma to naštartovalo na vlastnú tvorbu,“ konštatuje. Aj keď Katku v komerčnom rádiu nebudete často počuť, tmavovláska sa dokáže hudbou bez problémov uživiť. Pamätá sa však ešte na časy, keď na koncertoch hrávali pre desať až dvanásť ľudí. Dnes má asi osemdesiat koncertov za rok a kluby, kde hráva, sú plné.

Stále spolu

Počas súťaže tvorila Katka pár aj s kolegom Mirom Jarošom (40). Ich cesty sa však rozišli a zatiaľ čo spevák je stále slobodný, ona je šťastne zadaná. Osem rokov je vydatá za Michala Pivovara a majú dcéru Annu a syna Adama. Manžel je zároveň jej manažérom, takže spolu trávia dvadsaťštyri hodín denne. Speváčka priznáva, že občas je to ponorka, ale vždy sa všetko urovná.

Žiadna misska

Katka nikdy nebola prototyp ultraštíhlej slečny, ktorá behá po javisku v minisukni. Nad kritikou pre kilá navyše sa nezamýšľa. „Nemám potrebu riešiť to s médiami, pretože potom sa na to sústredí celá pozornosť a ostatné, na čom mi záleží, sa odsunie na druhú koľaj. Netvrdím, že sa tomu nevenujem, ale s kamoškami. Vďakabohu, môžem robiť svoju muziku" prezradila nám pred časom.