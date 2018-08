Vyšla najavo dojemná vec. Na Stana Dančiaka (†75) čakala na jeseň SVADBA. Už nestihol...

Rodina Dančiakovcov sa napriek obrovským zdravotným problémom herca snažila žiť normálnym životom. A hlavne umožniť mu čo najlepší kontakt so svetom, aby neupadal na psychike. Kým vládal chodiť na stretnutia a podujatia, sprevádzala ho všade manželka Darina, ktorej bol za to nesmierne vďačný. "Sú to moje oči," hovorieval herec, ktorému cukrovka postupne ničila zrak.

Nespokojný s lekárom

Očný lekár prof. Milan Izák, ktorý sa ho svojho času ujal tvrdil, že herec sa na odborníkov obrátil príliš neskoro. Devastačný proces, ktorý dokáže diabetes rozbehnúť v celom tele, vrátane očí, bol už rozbehnutý. Nepomohli ani reoperácie. Herec bol navyše presvedčený, že mu lekár, za ktorým vtedy dochádzal do Banskej Bystrice, zbytočne poškodil aj tak chorý zrak, nazval to zbabranou operáciou. Očný chirurg mal ale iný názor, bol presvedčený, že nepochybil.

Nech už to bolo akokoľvek, herec nakoniec predsa len ostal v tme, odkázaný na hmat, čuch a sluch. Herecké role, ktoré dostal už ako nevidomý, sa musel učiť naspamäť vypočúvaním nahrávok, na javisku musel mať vypočítaný každý krok, odkázaný na šepkárku, ktorá ho navigovala. Každodenné maličkosti boli oveľa ťažšie, ale našťastie mal pri sebe rodinu. "Rodina je najviac," hovorieval otec troch detí, synov Stanislava ml. a Martina a dcéry Zuzany, ktorá sa stala herečkou.

Bolestné priznanie manželky Andyho Hryca. To, čo robila po tragickej smrti syna Huga (†22)...

Už sa trápil

Podľa Milana Lasicu, ktorý dal už nevidomému Dančiakovi pred rokmi priestor v Štúdiu L+S, sa herec v poslednom období už trápil. "Na Stana Dančiaka sa nedá spomínať inak ako s úsmevom. Zažil som s ním veľa veselých situácií a občas si opakujem jeho vety, na ktorých sa schuti smejem. Bol som rád, že som mohol byť pri tom, keď mal dobrú náladu, aj vtedy, keď som s ním hral na javisku. Je mi veľmi ľúto, že odišiel, ale myslím, že sa tým skončilo jeho utrpenie. Naposledy som s ním bol pre niekoľkými rokmi, lebo chodieval na festival Art Film do Trenčianskych Teplíc. Bolo to zhruba pred 3-4 rokmi," povedal pre PLUS Jeden Deň.

Mal mať radosť

Aj keď herec trpel a uzatváral sa do seba, čakala na neho príjemná udalosť, ktorá poteší každého rodiča. Na jeseň má totiž naplánovanú svadbu jeho mladší syn Martin, ktorý pracuje v televízii. Smutné je, že sa toho Stano Dančiak nedožil. Stihol sa ale potešiť aspoň z ďalšieho vnuka, ktorého mu pred pár mesiacmi podaroval starší syn Stanislav. Akoby mu herec uvoľnil miesto...

Posledná rozlúčka

Posledná rozlúčka s dlhoročným členom Činohry SND pánom Stanom Dančiakom sa uskutoční v pondelok 13. augusta 2018 o 11.00 hod. v novej budove SND. RTVS ju bude pravdepodobne vysielať v priamom prenose. "Vzdať poslednú úctu môžu ľudia už od 10.00," povedala hovorkyňa divadla Izabela Pažítková.