FOTO: Spodná bielizeň, ktorú nosila Magda Vášáryová sa ocitla v múzeu!

Kým sa Magda Vášáryová (69) nerozhodla pre kariéru političky a diplomatky, hoci vyštudovala sociológiu, zahrala si v mnohých filmoch. A neprekážali jej ani odvážne scény. Odhaľovala sa viacej ako jej staršia sestra Emília Vášáryová (76), napríklad v kultovom filme Postřižiny. V priestoroch pivovaru, kde sa nakrúcal, a kde sa nahá Magda kúpala v kadi, je dnes múzeum. Okrem iného v ňom vystavujú aj spodnú bielizeň, ktorú mala v šteklivých scénach na sebe.

Drogy a Hollywood

Prvým manželom bol Dušan Jamrich, druhým je Milan Lasica (78), s ktorým má dve dcéry. Za čias socializmu mu komunisti zakazovali umeleckú činnosť, no jeden trest dostala aj Magda a to za film Vtáčkovia, siroty a blázni. Pri nakrúcaní tohto filmu jej vraj podľa portálu csfd.cz podal režisér Juraj Jakubisko bez jej vedomia LSD, aby sa uvoľnila. Ňou však ani nehlo, iba sedela na stoličke a hovorila, aby jej dali z hlavy dole parochňu. Vo filme totiž bola celkom vystrihaná, no svoje husté dlhé kadere mala skryté pod parochňou. Magdaléna Vášáryová bola natoľko očarujúca, že zaujala aj v Hollywoode. Mala si zahrať v americkom filme Sofiina voľba. Nakoniec však úlohu dostala Meryl Streepová, ktorá za ňu dostala Oscara.