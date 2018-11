VYSTRAŠENÝ Ľuboš Kostelný: Strach a paniku tentoraz nehral, pozrite sa, čo musel zvládnuť

Keď sa začínalo hovoriť o tom, že seriál Prázdniny by mal dostať svoju filmovú podobu, Ľuboš Kostelný (37) netušil, čo bude musieť prežiť. Nakrúcanie nebolo jednoduché – herci trávili na pľaci štrnásť hodín, začínali o šiestej ráno a jedli iba v presne vymedzenom čase. Pre Ľuboša Kostelného, ktorý si zahral telocvikára Jana Jančicha, to nebolo to najhoršie.

Hrdina bez dabléra

Vo filme sa má telocvikár vybrať na hory s kamarátmi, tají však, že nevie lyžovať. Nakoniec sa na lyže predsa len postaví kvôli deťom a naberie odvahu spustiť sa dole kopcom. Zaujímavé je, že ani Ľuboš Kostelný, tak ako jeho postava, nelyžuje. Čakala ho teda skúška. Scenáristka Kristína Cibulková prezradila: „Keď som sa pred vymýšľaním scenára pýtala hercov, ako sú na tom s lyžovaním, všetci hovorili, že dobre. Až na Ľubka Kostelného, ktorý mal kedysi úraz na lyžiach. Príbeh sme teda vystavali na realite a komediálna zápletka bola na svete. Ľubko Kostelný vôbec nemusel hrať, že nevie lyžovať – stačilo ho postaviť na lyže, pustiť dolu kopcom a zapnúť kamery. Ani strach a panika v očiach neboli hrané, ale reálne.“

Na lyže sa ani nestihol postaviť

Ľuboš Kostelný prezradil, čo je príčinou jeho lyžiarskej abstinencie. „Nikdy som nelyžoval, napriek tomu, že som z Martina. No štvalo ma to, pretože keď toľko ľudí podľahlo čaru zimných hôr a športov v nich, niečo na tom musí byť. Rozhodol som sa tomu prísť na koreň a stať sa tiež súčasťou každoročného sezónneho šialenstva. Najmä preto, že mi zimy pripadajú neskutočne dlhé a nudné. A tak som sa vybral s kamarátmi hneď zhurta do Álp, do Livigna na švajčiarsko- talianskej hranici. Kúpil som si lyžiarske oblečenie, požičal lyže a lyžiarky a okamžite po vystúpení z lanovky som sa zrúbal tak, že ma odviezol pohotovostný skúter. Ostatných osem dní lyžovačky vrátane Silvestra som strávil na hotelovej izbe v posteli, s natiahnutým svalom na nohe,“ opísal nám Ľuboš svoj príbeh. Zrejme netušil, že na lyže ho opäť postaví jeho práca. Zachoval sa však ako profesionál. Napriek strachu vhupol do lyží a so smrťou v očiach začal pluhovať. Ctí ho, že nechcel dabléra.