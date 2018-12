Vyzerá ako monštrum, či chlap: Z niekdajšej krásky je odpudzujúce stvorenie!

Kedysi nežná ryšavka sa postupne zmenila na preplastikovanú blondínku, čo jej mnohí vyčítajú. Jej tvár už viackrát pripomínala nevydarené plastikové monštrum. No to, ako vyzerá teraz, vám vyrazí dych! Príťažlivosť musela ísť bokom, Nicole sa zmenila na… Ťažko povedať čo, miestami pripomína škaredého chlapa. Nejde o trvalú zmenu, len o jej rolu vo filme Destroyer. Maskéri si na nej doslova zgustli a po ich zásahu by ste krehkú blondínku určite nespoznali. Veď posúďte sami... Viac fotografií nájdete v našej galérii.