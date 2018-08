Vždy bol štíhly, no zrazu chudol až 15 kíl. Čo sa to deje s hercom Markom Igondom?

Natáčanie ďalšej série seriálu Prázdniny je už zase v plnom prúde a Marko Igonda (44) sa pred kameru postavil viac ako o desať kíl ľahší. Priznáva, že si síce upravil stravu, no jediné, čo výrazne obmedzil, je chlieb. „Presne viem, čo môžem jesť a čo nie a snažím sa to dodržiavať. Sú to klasické jednoduché veci,“ hovorí s tým, že aj tak je najpodstatnejší výdaj kalórií. Keď chceme schudnúť, musí byť vyšší ako príjem. Pohybu má herec požehnane, pretože keď necvičí, maká v divadle.

Aby vládal

Herec sa začal oveľa viac hýbať, aby stíhal všetky pracovné aktivity. Marko je cieľavedomý človek a dokazuje to aj pri zmene životosprávy. Poctivo cvičí každý deň, v posilňovni by ste ho však nestretli. „Mám rád byť sám so sebou, takže nemusím chodiť do fitka. Občas síce použijem aj nejaké železo, ale cvičím hlavne s váhou vlastného tela. Každý deň. Je dôležité cvičiť systematicky, pravidelne. Skúšam aj behať,“ vysvetľuje. Dokonca je taký zanietený, že cvičí aj v prestávkach počas nakrúcania. „Začal som s tým, keď sme končili druhú sériu Prázdnin a pokračujem doteraz,“ uzatvára herec, ktorý sa v prísnom pohybovom režime od novembra minulého roku stihol zbaviť okolo pätnástich kíl.