Z darčeka, ktorý dáva Gabriela Drobová priateľovi, odpadnete. Musíte si dať najprv dva poháriky!

Šéfka módnej televízie Gabriela Drobová (43) sa snaží o originálne a najmä osobné darčeky. Prezradila, že už ôsmy rok naspieva partnerovi Karolovi Rumanovi cédečko. „Je to vlastne len jedna pesnička, ale so všetkým, čo k nej patrí. Nahrávam ju v profesionálnom štúdiu, má obal s fotkou, grafiku... Pred dvoma rokmi som do toho zainteresovala niektorých našich priateľov a nahrali sme mu Pár přátel stačí mít,“ smeje sa blondínka.

Počúvať len s alkoholom!

V roku, keď nahrala túto skladbu, prežili Vianoce na Srí Lanke. „Jediné, ktoré som strávila mimo domova. Časť ľudí z nahrávky bola s nami a púšťali sme to tam na celý rezort. Bolo to veľmi emotívne. A neuveríte, ale aj tento rok idem nahrávať skladbu,“ vraví Gabika. So smiechom dodáva, že do oficiálneho predaja sa jej počiny určite nedostanú, lebo má rada ľudí. Na obale je dokonca napísané varovanie – púšťať až po dvoch drinkoch.

„Začala som Lenkou Filipovou, potom bol Life Is Wonderful, Tri oriešky pre Popolušku som naspievala aj s Karolovými deťmi. Karol veľa cestuje a s kamarátmi majú cestovateľskú hymnu Ráno jedu dál od Karla Gotta. Tam sme nahrali aj všetky vokály, ale museli sme ich vymýšľať, lebo sme nemali noty,“ neprestáva prekvapovať Gabika.

Nápad pre gazdinky

Pridáva však aj praktický tip – MioMat. „Je to najväčšia vychytávka pre všetky ženy. Ide o hrniec, vyzerá ako rýchlovarná kanvica a dá sa v ňom pripraviť smoothie, rôzne kaše, orechové mlieko, polievka… Dáte dnu suroviny, trochu vody, nastavíte, čo to má urobiť, a do pol hodiny je všetko hotové a vôbec sa nemusíte starať. Fantastická vec do dnešnej uponáhľanej doby, keď ľudia nechcú stáť pri hrncoch,“ pochvaľuje Gabika.