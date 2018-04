Z postele rovno na zjazdovku. Čerstvo vydatá moderátorka si na chalupe užíva TENTO luxus

Čerství novomanželia Danka a Kamil Čapkovičovci sa z víkendového domu v Tatrách tešia už dlhší čas. „Ráno vstaneme, za domom sa pasú srnky, uvaríme si kávu a pozeráme sa na to, ako vyzerá slnko nad Tatrami,“ opísala v relácii Na chalupe Danka Čapkovičová, donedávna Strculová. Práve rozprávkový výhľad považuje za najväčší klenot domu. Priamo z chalupy vidia aj na zjazdovku, čo ako vášniví lyžiari oceňujú. Na to, aby zistili, aké je na kopci počasie, nepotrebujú mobilné aplikácie, stačí jeden pohľad z okna.

Domček iba zariadili

Danka s manželom nepatria k typickým chalupárom. Dom kúpili hotový a nie pre nich, ale pre Kamilovu mamu, ktorá pracuje v zahraničí. Chcela mať na Slovensku nehnuteľnosť, pretože sa sem plánuje vrátiť. Kamil však priznal, že to bude možno tak o pätnásť rokov, kým jeho mamina pôjde do dôchodku. Zatiaľ sa jej o domček postarajú. „Nie je to taká chalupa, ako vídavame vo vašej relácii. Jediné, čo sme tu urobili, bolo, že sme to zariadili,“ priznáva moderátorka. Modernú stavbu nevolajú chalupa, ale domček. „Je fajn, že vďaka Kamilovej maminke môžeme mať takéto miesto v Tatrách a vďaka mojim rodičom zase na Liptove. Nech si hovorí, kto chce, čo chce, Slovensko je krásny kraj a treba tu tráviť čas. Myslím si, že chalupa je nesplnený sen mnohých ľudí a nám sa splnil,“ priznáva Danka. Ako dieťa vyrastala na Liptove, a tak žiadnu chalúpku na oddych nepotrebovali. „My sme nemali chalupu, boli sme štyri deti, takže sme nemali ani lyže. Mali sme lopár a boli sme radi, že vychádzame,“ spomína na časy, keď nebolo peňazí nazvyš. „Ale tým, že som z Liptova, som ani nepotrebovala nikam chodiť, pretože rovno pod nosom sme mali hory,“ dodáva.

Návštevy majú smolu

Danka s Kamilom sa vzali iba pred pár týždňami a hoci sú spolu už niekoľko rokov, pôsobia ako čerství zaľúbenci. To všetko však iba do chvíle, kým nezačnú hrať spoločenské hry. Obaja sú vraj súťaživé typy, ale Kamilovi sa darí výrazne lepšie. Na svojom konte má deväťdesiatdvapercentnú úspešnosť. Ako profesionálny tenista to má zrejme v krvi. Danka so smiechom priznala, že keď sa jej manžel ponorí do hry, nepozná brata. „Sme závislí od spoločenských hier a súťažíme ešte aj v lyžovaní, kto najazdí viac kilometrov. Zo všetkého si urobíme súťaž,“ hovorí moderátorka.

Manžel so smiechom reaguje: „Ani návštevy u nás nevyhrávajú?“ Výnimkou bol iba kolega Ján Mečiar, ktorý vie vraj všetko. Dvojicu porazil vo vedomostnej súťaži. „Bola to potupná prehra,“ spomína Danka. Odvtedy ho dvojica na hranie hier nepozvala, no prízvukujú, že len pre nedostatok času. Moderátorke relácie Na chalupe Katke Jesenskej Čapkovičovci ochotne ukázali, ako to u nich pri spoločenských hrách vyzerá. Otvorili plnú zásuvku, kde bolo na výber hier od výmyslu sveta. Katka Jesenská netušila, s kým sa púšťa do boja. Prehrala a hoci bola návšteva, musela variť večeru.