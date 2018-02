Z Vanessky Šarköziovej je už dospelá a zadaná žena. Prezradila nám, či si musela vybrať Róma a aké rady jej mama dáva

Aj keď osemnástku oslávi až o pár mesiacov, vyzerá podstatne vyspelejšie. Niet sa čomu diviť, keďže už roky sa často pohybuje medzi dospelými a má za sebou aj pracovné ponuky, o ktorých mnohé absolventky umeleckých škôl len snívajú. Známi hudobníci už od čias, keď bola dieťaťom, brali výchovu a kariéru svojej jedinej dcéry veľmi vážne. Niekedy možno až priveľmi.

Rituál

Mladá speváčka si v niektorých veciach nemôže vydýchnuť ani dnes. Aj keď sa s mamou majú veľmi rady a panuje medzi nimi dôvera, Silvia spolu s Ernestom stále majú tendenciu kontrolovať ju. Chcú presne vedieť, čo, kedy a kde ich dcéra robí. Starostlivá mama nám nedávno povedala: „Máme svoj rituál, že ja o nej musím vedieť úplne všetko. Napríklad mi povie, že má voľnú hodinu a nejde domov, ale s kamarátkami. Musím o tom vedieť.“ So svojou tínedžerkou je v kontakte prakticky stále. „My sme nonstop v spojení na Facebooku. Takže keď ja niekde hrám a ona je doma, musí mi každý svoj krok napísať. Zvykla si, že stále o sebe vieme, kto a čo robí,“ obhajuje Silvia svoju kontrolu.

Dohováračky v aute

Hudobníčka nám opísala aj okamihy, keď si jej dcéra musí vypočuť vážne rady do života. ,,Ja ju vozím ráno do školy a tam stihneme veľmi veľa vyriešiť a porozprávať sa aj o bežných veciach. Snažím sa jej podsúvať ,múdrosti‘, ale nedokážem ovplyvniť, či sa podľa nich bude správať. Ale veď máloktorý mladý človek si dá úplne poradiť. Aj keď to počuje ako z takej múdrej knihy, asi sa musí poučiť z vlastných chýb. Každý má právo na svoje chyby,“ hovorí Silvia. Vanessa má skvelý vzťah aj s otcom, ale predsa len, jej mama netají, že ak má jej dcéra nejaký problém, po radu ide skôr za ňou.

Schválili jej ho

Vanessa má už nejaký čas priateľa. Po premiére muzikálu Prekliatie o láske medzi bielou ženou a rómskym mužom, kde si zahrala aj Vanessa, sme sa jej opýtali, či niekedy riešila takúto dilemu. „Nikdy som sa nezamýšľala nad tým, či sa zaľúbim do Róma alebo do bieleho chlapca,“ povedala. Jej rodičia ju vraj pri výbere podporujú.

Uvedomujú si však aj všetky nástrahy dospievania. „S manželom sme búrlivé lásky neprežili. Sme spolu už roky. Dúfam, že aj dcéra bude šťastná a nebudem jej musieť liečiť srdiečko. Pevne verím, že to pôjde tak ľahko, ako aj v mojom prípade,“ konštatuje diablica, ktorá je s manželom roky šťastná. Ako každú mamu, aj ju trápi to, aby sa život jej dieťaťa vyvíjal dobrým smerom.

Až keď horí pod zadkom

Vanessa to už odmalička nemala ľahké a rovesníkom, ktorí sa venovali hlavne detským radovánkam, mohla ticho závidieť. „Keď začala hrať na husliach, boli sme prísni, aby bola dobrá. Keďže sme to robili odmalička, už máme pokoj a sama vie narábať so svojím talentom. Profesori sú nadšení, ale od nás aj teraz málokedy počuje, že to bolo skvelé a úžasné. My sme kritici, ktorí ju posúvajú ďalej, a nechceme spať na vavrínoch. Niekedy nám to vyčíta, ale vzapätí si uvedomí, že jej chceme dobre,“ konštatuje Silvia.

Cigánska diablica otvorene priznáva, že na dcéru mali veľmi vysoké nároky, ktoré sa im však vyplatili. „Mala som vysoké nároky. Ak rodič na veci nestojí, dieťa sa asi nebude veľmi snažiť. Latku sme vždy dávali vysoko. Ešte pre nástupom do školy vedela čítať a písať. Vždy bola o krok vpred a keďže ja som bola rozlietaná a nebola doma, vedela som, že som nič nezmeškala a ona si to nadrobila,“ opísala nám Silvia svoju taktiku výchovy.

A ako to dnes vníma Vanessa? „Niekedy som bola oveľa zodpovednejšia. Čím som staršia, tým viac sledujem, že sa začínam správať tak muzikantsky. Všetko na poslednú chvíľu...“ povedala s úsmevom.