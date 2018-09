Za kožuch vysolila desaťtisíce Dominika Cibulková aj TIETO známe dámy!

Naša najúspešnejšia tenistka je známa aj tým, že si ulietava na exkluzívnych vychytávkach. Módu miluje a za víťazstvá na turnajoch si vždy dopraje chuťovku, najlepšie niečo z limitovaných edícií. Teraz do svojho šatníka snov zavesila úlovok od Fendi – kožuch z norky.

Hriešne drahé outfity: Kristína Turjanová, Gabriela Drobová a Erika Judínyová za ne vysolili tisíce!

Kožuch za milión

Dominika netají, že kožuchy zbožňuje, a keď jej tento padol v Prahe do oka, bolo rozhodnuté. Napriek tomu, že stál milión českých korún! „Tieto kožuchy sa dajú objednať jedine v Ríme vo Fur ateliéri Fendi. Je to limitovaná záležitosť,“ prezradil nám Dominikin osobný štylista Andrej Kusalík. Naša športovkyňa však nie je jediná, ktorú farebný hriešne drahý kožuch okúzlil. Rovnaký má aj manželka českého premiéra Andreja Babiša Monika (44) i svetová módna ikona Chiara Ferragni (31). Zdá sa, že tenistka je zamilovaná do tejto značky, okrem kožušín si u Fendi zadovážila aj šaty a overal. A v šatníku jej tróni aj norková bombera za osemtisíc eur. Tá zase padla do oka i speváčkam Rite Ore (27) a Nicky Minaj (35).