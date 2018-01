Zabávač Miro Noga prekvapuje vyjadreniami! S politickou satirou skončil a neuveríte, čomu sa chce teraz venovať

Zabávač Miro Noga porozprával o tom, aké je mať namiesto vnúčaťa vlastné malé dieťa, aj to, ako sa mu žije s partnerkou mladšou o dvadsať rokov.

Už si vyberám, kde budem hrať – tvrdí herec, ktorý odsunul kariéru na druhú koľaj a prvoradá je pre neho rodina. Po dlhom čase sa objavil na televíznych obrazovkách a rozhodol sa prijať úlohu detektíva. Ako žil doteraz?

Boli ste úspešný a objavovali sa v mnohých programoch. Prečo ste vlastne prerušili svoju rozbehnutú kariéru?

Nič som neprerušil, hrám krásne úlohy v divadle a točím len to, čo sa mi páči. Keby som bral všetky ponuky, ktoré som v posledných rokoch dostal, s rodinou by som si to veľmi neužil. Aj tak som toho voľna veľa nemal. Ak nejaké bolo, venoval som ho rodinke, čas letí rýchlo.

S priateľkou Jankou máte dcéru Dominiku (3,5). Ako spolu trávite čas?

Od prechádzok až po ihriská… teda ako vačšina rodičov. Radi cestujeme, keď vyjde pár dní voľna, ideme do Tatier či do zahraničia. Snažíme sa byť spolu čo najviac.

Aká je maličká? Myslíte, že zdedila vaše gény, respektíve, chceli by ste to?

Veľa jej čítame rozprávky a Janka ju vedie aj k angličtine, ktorú vyštudovala. Zdedila po nás úžasnú pamäť – vie naspamäť veľa knižiek a pamätá si veľa pesničiek, rada spieva aj tancuje. Babka s dedkom hovoria, ze azda zdedila z každého z nás to najlepšie. Uvidíme, ale keď bude mať talent, v ničom nebudeme jej brániť .

Vaši chlapci z prvého manželstva Marek a Oliver sú už dávno dospelí. Aké je opäť sa vrátiť k menšiemu bábätku?

Úplne inak si to užívam.

Zo žartu sa opýtam, čo vaša kondícia? Aj keď vyzeráte, že ste vo forme, predsa to asi dá niekedy zabrať, nie?

Je to radosť, ale aj starosť a to sa týka rodičov v akomkoľvek veku. V kondičke ma vlastne udržiava malá a máme veľkú záhradu, aj to je dobrý tréning. Jasné, že doľahne aj únava, ale to zažívajú všetci s malými deťmi. Najťažšie to majú, samozrejme, mamičky.

Vraj je vaša dcérka veľmi živé dievčatko… Je to pravda?

Niekedy nás ubehá a utancuje do vyčerpania, ale to k tomu patrí.

Myslíte, že vzhľadom na svoj vek ste aj konzervatívnejší pri výchove?

Som skôr liberálnejší, čo niekedy nie je veľmi dobré.

Tešíte sa, kedy sa vďaka dcérke vrátite do školských čias?

Teraz začala chodiť do škôlky a pre deti nie je ľahké, kým si zvyknú. Malé deti – malé starosti, veľké deti – veľké starosti, ale verím, kedže je múdra, že sa bude dobre učiť.

Čo si na svojej polovičke ceníte najväčšmi?

Je múdra, sčítaná, krásna a veľmi tolerantná. Robí nádhernú keramiku z hliny aj mozaiky. Je všestranná, do čoho sa pustí, to jej ide. A je fantastická matka.

Určite je vašou fanúšičkou, ale dokáže vás aj skritizovať?

Sme na jednej vlnovej dĺžke. Verí mi a máme podobné názory a humor. To nie je kritika, jej názory sú pre mňa dobrou oporou.

Hráte v novom seriáli Detektív Dušo. Ako sa vám páči vaša úloha?

Hlavne aby sa páčila divákom, ale už mám prvé reakcie a zdá sa, že sa páči. Ja som sa v postave šéfa kriminálky cítil výborne.

Dlho ste sa rozhodovali, či ju prijmete?

Nie, režisér Gejza Dezorz je perfekcionalista, Tomáš Zednikovič super kameraman a s Ňusim Bártom bola radosť točiť. Táto kriminálka je úplne iná, špecifická, vážne prípady riešime aj s troškou humoru. A to ma baví.

Zažili ste počas natáčania niečo zaujímavé?

Moje scény sme točili v lete cez prázdniny hlavne v kultúrnom dome v Skalici od slávneho architekta Dušana Jurkoviča. Preto sme mohli točiť len mimo prevádzky cez víkendy. Skalica je nádherne zrekonštruovaná a milo ma prekvapilo množstvo turistov, takže sme boli pre nich jednou z atrakcií (smiech).

A čo váš bývalý parťák? So Štefanom Skrúcaným ste zažili ako zábavná dvojica naozaj hviezdne časy. Chystáte ešte niečo väčšie?

Boli sme v posledných rokoch hosťami v desiatkach televíznych relácií. Pravidelnú reláciu nechystáme, možno pár koncertov. Uvidíme…

Stretávali ste sa počas vašej pauzy?

Sem-tam. Každý má svoje pole pôsobnosti, sme v kontakte, ale v sukromí pomenej.

Plánujete priniesť divákom ešte nejakú vlastnú tvorbu?

Väčšmi ma láka tvorba pre deti. Politická satira už nie, veď sme bojovali dvadsať rokov a čo sa zmenilo?