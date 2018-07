VIDEO: Zainvestovala do „narkotika“. Zuzana Belohorcová prezradila, na čo oplieskala takmer päťsto dolárov!

Po roku sa niekdajšia moderátorka šteklivej relácie Láskanie a Peříčko objavila na Slovensku. V bratislavskej exkluzívnej parfumérii sa ukázala na krste parfumu z limitovanej edície, ktorého cena je v závislosti od veľkosti od tristo do sedemsto eur.

Z ceny v šoku

A Zuzka sa tiež môže pochváliť parfumom za stovky eur. „Čo sa týka parfumov, mám to tak, že čo doma nájdem, to si dám. Niekedy si vezmem aj od dcérky,“ smeje sa sexi blondínka. Netají, že má aj pár svojich obľúbených značiek. „Nie som však typ, ktorý by vône striedal. Keď sa mi niečo zapáči, držím sa toho. Teraz už mám dlhšie obľúbený parfum, ktorý som objavila práve v Miami a predávajú ho iba v exkluzívnom Saks Fifth Avenue. Je to francúzska značka Ex Nihilo a vôňa Fleur Narcotique. Tak ten je wau, úžasný! Milujem ho. Všade kde prídem, pýtajú sa ma, čo to mám za parfum. Ak sa ma to neopýtalo tisíc ľudí, tak ani jeden,“ vraví Zuzka. Priznáva, že jeho cena ju šokovala. „Trošku sa mi pretočili ´panenky´ keď som išla platiť. Hovorila som si najprv, že bude stáť okolo dvesto dolárov, tak že to si urobím radosť, však nefajčím, nepijem, tak zainvestujem trošku do seba. Neopýtala som sa na cenu, mala som pocit, že v tom luxusnom obchodnom dome sa to nepatrí. Až pri pokladni som ostala v šoku, keď si vypýtali štyristosedemdesiat dolárov. Tak som si povedala, že to je very exclusive parfumik,“ spomína blondínka so smiechom.

Používa aj manželove

Netají, že aj keď ju cena šokovala, napokon je nákupu rada. „Je úžasný a keď ho miniem, myslím, že zas si pôjdem urobiť radosť. Alebo žeby som manželovi dala inštrukcie na Vianoce?“ zamýšľa sa opäť so smiechom. Nebráni sa ani unisex parfumom. „Mám veľmi obľúbený, aj keď nie je to žiadna exkluzívna značka, Abercrombie & Fitch. Ten absolútne milujem. A jasné, že niekedy si dám aj manželov parfum. Vlasto má rôzne vychytávky. Ale neriešim to, niekedy som spokojná aj s Victoria ´s Secret s tou klasickou parfumovanou vodou.“

Parfum, ktorý krstila modelka Simona Krainová, má provokatívny, či skôr vulgárny názov. Ako je na tom s používaním vulgarizmov Zuzka? Pozrite si rozhovor s ňou v našom videu:

