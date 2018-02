Zarábajú odmala: Dcéry z prominentných rodín získali úlohy v muzikáli!

Muzikálový guru Ján Ďurovčík si v troch náročných kolách konkurzu, na ktorom sa zúčastnilo až šesťsto dievčatiek, vybral napokon tri adeptky na hlavnú hrdinku Bambuľku a ďalších šesť na vedľajšie postavy – jej kamarátky.

Na zozname šťastných malých herečiek svietia dve prominentné mená – Lima- Elia Prágerová a Karolínka Tkáčová. Dcéra známeho finančného žraloka Patrika Tkáča a jeho manželky Ivety má tanec v génoch po oboch rodičoch – boli tanečníci. Keď sme kontaktovali Ivetu Tkáčovú, aby nám sprostredkovala dojmy Karolínky z obsadenia do vedľajšej úlohy, zareagovala: „Nehnevajte sa, ale informácie podáva iba Janko Ďurovčík. Ja to rešpektujem.“

Dieťa hudobníkov

Mama jednej z predstaviteliek Bambuľky Jana Prágerová bola zhovorčivejšia. Bývalá televízna hlásateľka, dnes známa ako organizátorka ankety OTO, je zvyknutá na medializáciu svojich dcér. Staršia Zara totiž tri roky účinkuje na Novej scéne v muzikáli Mačky. Preto známa blondínka neváhala a išla to skúsiť na konkurz na Bambuľku pre zmenu s osemročnou Limou.

„Manžel je hudobník v SND a ja mám skončenú VŠMU, takže viem, že moje deti sú nadané. Nešla by som na konkurz s dieťaťom, ktoré by odtrpelo už samotný kasting,“ hovorí o Lime, ktorá tancuje od troch rokov. „Lima má aj nádherný hlas, chodí na spev od piatich rokov a počúva staršiu sestru Zarku, keď hrá v Mačkách. Na javisku je veľmi usmievavá, jašivá, neposedí, myslím, že presne taká má Bambuľka byť. Má aj pevné nervy, veď nedávno spievala pred vypredaným štadiónom s Helenou Vondráčkovou, takže na javisku sa nestratí,“ vysvetľuje Jana.

Peniaze nerieši

Seriál Bambuľkine dobrodružstvá z roku 1982 má Lima napozeraný. „Veľmi sa tešila, že ju vybrali, a cíti zodpovednosť. Berie to vážne,“ hovorí Jana.

A ako naloží nová Bambuľka so svojím honorárom? „Rieši to manžel, ja neviem, koľko za vystúpenia dostávajú, ale nie je to nejako extra platené. Dievčatá nemajú účty, asi to chodieva na náš rodičovský účet. My im dávame vreckové, majú všetko, čo potrebujú. Zarka vie, že peniažky sa jej niekde ukladajú. Povedala mi, že si šetrí na zahraničné štúdium. Ale nemajú predstavu o peniazoch. Berú to skôr tak, že podajú výkon a tešia sa z toho. Zarke práveže chýba, keď sa Mačky dlhšie nehrajú. Peniaze však neriešia, keďže ich to nemusí živiť,“ uzatvára.