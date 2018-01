Zarytý východniar? Herec Vlado Kobielsky prehovoril o nevraživosti medzi ľuďmi z východného a západného Slovenska

Známy herec už roky žije v hlavnom meste, avšak korene má úplne inde. Narodil sa na opačnej strane republiky, a to vo Vranove nad Topľou. Po absolvovaní Konzervatória v Košiciach sa rozhodol študovať herectvo aj naďalej, ale už na VŠMU v Bratislave. V Čiernej nad Tisou sa venoval podnikaniu, so spoločníkom prevádzkovali obchod s potravinami. Po prijatí na vysokú školu prenechal obchod spoločníkovi. V roku 2003 sa stal členom činohry.

Obáva sa

Herec nám prezradil, aký má vzťah k svojmu rodisku a prekvapil nás vyjadrením, že ak by mal prácu tam - kde sa narodil, neváha a presťahuje sa. ,,Ja som zarytý východniar, ale bojím sa, že to rozdeľovanie krajiny prerastie až do hnutí a nevraživosti. Už teraz stále vidím, ako sa kamaráti bijú do hrude, že ,,my vychodňare a my trimeme spolu“, naopak priatelia zo západu sa tešia, že majú počas sviatkov kde parkovať. Pravda ale je, že ak by moje živobytie, teda divadlá a televízie presunuli, presuniem sa aj ja. Ale tak snažím sa byť s rodičmi čo najviac, ako sa dá. Aj teraz sme boli na spoločnej lyžovačke“ konštatuje herec, ktorý žije už roky stovky kilometrov od svojich blízkych.