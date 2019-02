Zaskočená Iveta Malachovská. Na Prešporskom bále neudržala slzy. Otvorená boľavá rana

Moderátorka Iveta Malachovská patrila na Prešporskom bále v bratislavskej Redute, ktorý sa konal cez víkend, k najlepšie oblečeným dámam večera. Minulý rok chýbala prvýkrát za dlhoročnú existenciu podujatia - do postele ju vtedy zložila chrípka. O to viac si teraz bál užila.

Veľmi decentný ale zároveň rafinovaný model šiat jej mimoriadne pristal. "Šaty som mala od Majky Andrašovanovej, ktorá má skvelú požičovňu a oblieka aj mnohé iné známe dámy. Požičanie šiat mi vyhovuje, veď keby som si mala na každú príležitosť kupovať nové, pracovala by som iba na šaty. Majke dôverujem, vie, čo mi pristane," povedala nám moderátorka. Na rozdiel od niektorých dám, ktoré pokojne šaty z požičovne vyhlásia oficiálne za svoje, ona s tým problém nemá.

Podobne, ako sa vloží do rúk majiteľke požičovne šiat, to má aj s vizážou: "Vyhovuje mi práca Viki Kral. Sadnem si do kresla a poviem: Čo najmenej farbičiek prosím, aby som sa podobala stále na samu seba. Viem, že Viki mi neurobí na tvári nič neprirodzené, lepené... "

Odovzdávala čučoriedku

Iveta netajila, že už upustila od tortových šiat. Aj tie posledné mali užší strih, ktorý však decentne schoval to, čo má ostať skryté a vyzdvihol prednosti. "Strih bol zvolený tak, aby sa mi dobre pohybovalo po javisku," povedala členka čestnej rady Ceny Júliusa Satinského Bratislavská čučoriedka. Cena sa už tradične na bále udeľuje rôznym osobnostiam. "V kategórii osobnosť som ju odovzádala Jankovi Lehotskému," povedala. So skvelým hudobníkom a jeho vnučkou Rosou sedeli aj s manželom Martinom Malachovským za jedným stolom. "Odišli sme o polnoci. Bola som trochu unavená, celý týždeň som totiž vysielala Dámsky klub," dodala.

Dojatá

Na bále bola skvelá nálada, moderátorka však priznala, že neudržala v jednom momente slzy. Stalo sa to počas toho, ako vystupoval iba desaťročný husľový virtuóz Teo Gertel, ktorý už hral aj v USA a poklonu mu zložil aj legendárny španielsky tenor Plácido Domingo. "Slovo úžasný je slabé. Hral tak, že som sa naozaj veľmi dojala. Myslela som v tom momente na moju mamu, ktorá tu už nie je s nami a veľmi mi chýba. Rovnako aj na dcéru, ktorá je mimo domova. Bol to pre mňa vrchol večera. A áno, aj som neudržala slzy," dodala.