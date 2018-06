Zasnúbená Aneta Parišková sa podvolila rozhodnutiu svojho partnera. Čo sa chystajú urobiť za oceánom?

Moderovanie, škôlka a tri deti – to je každodenná rutina Anety Pariškovej (45). To, že je stále v jednom kole, si veľmi neuvedomuje. Lepšie povedané, inak si to už ani nevie predstaviť. Aneta nemala veľmi na výber, keďže jedného dňa na troch synov ostala sama, musela sa obracať. Dopredu ju ženie nielen zodpovednosť, ale aj jej prirodzená povaha a pracovitosť. Zdá sa však, že pracovné tempo predsa len zvoľní. Jej priateľ Miroslav Polakovič (47) si veľmi dobre uvedomuje, že bez oddychu sa dobre a stopercentne dlho fungovať nedá. A tak Anetu donútil relaxovať.

Bez mobilu

Moderátorka je už v Amerike, kam odišla na trojtýždňovú dovolenku do Ameriky. „Už si ani nepamätám, kedy som mala v kuse tri týždne voľno,“ konštatuje. V Kalifornii majú partneri svoj druhý domov, pretože itečkár Miroslav tam pracuje. Takže byt konečne využijú naplno. Či Aneta bude vedieť oddychovať, je otázne, jej priateľ si o tom myslí svoje: „Asi nikdy,“ povedal nám so smiechom. Moderátorka však tvrdí, že nedávno sa jej to na jeden a pol dňa podarilo. „Moderovala som jednu príjemnú akciu na Liptove a Mirko to vymyslel tak, že sme sa odtiaľ premiestnili do wellness hotela pri Žiline a oddychovali sme. Mirko mi k narodeninám nariadil totálny relax. Takže na deň a pol som úplne vypla,“ teší sa Aneta.

„Zhabal som telefóny, vypol internet a mali sme pokoj,“ priznáva tiež spokojne Miroslav. Nedávno nám Aneta priznala, že pri Mirkovi si najviac vychutnáva jeho chlapské slovo. Čo povie, to platí a je šťastná, že sa na neho môže spoľahnúť.

A evidentne nielen to. Miroslav sa o svoju partnerku stará, nielen čo sa týka povinností, ale dohliada na to, aby vyťažená mama troch detí aj naberala sily. „Bola som bez telefónu, v saune, na masáži a bolo to príjemné. Musím povedať, že za ten jeden a pol dňa som sa zregenerovala. Bol to príjemný darček k narodeninám,“ žiarila Aneta spokojnosťou.

Žúr v Las Vegas

Teraz moderátorku čaká týždeň v známom meste hazardu a ďalšie dva bude brázdiť Kaliforniu aj s celou rodinkou. Zaujímalo nás, či náhodou neplánuje za veľkou mlákou sobáš. „Mirko ma požiadal o ruku vo februári. Termín svadby však ešte nemáme,“ uistila nás moderátorka. „Do USA letíme už na budúci týždeň. Ideme tam najmä preto, že môj sedemdesiatšesťročný otec tam bude hrať pingpong na majstrovstvá sveta veteránov, ktoré sa konajú v Las Vegas, takže tam s našimi budeme asi sedem dní. Potom budeme bývať v našom byte pri Sacramente, a trochu pocestujeme po Kalifornii. Uvidíme, čo stihneme,“ hovorí Aneta a má radosť, že s rodičmi strávi dva týždne. Jej synovia v Amerike ešte neboli a rovnako tam budú po prvý raz jej rodičia, preto im chce Aneta ukázať toho čo najviac. „Aj Mirkove dcéry sa tešia, ako všetko poukazujú chlapcom a druhej babke a dedkovi,“ teší sa Aneta zo spokojnej rodiny.

Vedúca tímu

V rámci organizácie rodinného zájazdu je veľa vecí na Anetiných pleciach. No Miroslav tam letí o niečo skôr, a keď tam ostatní priletia, bude všetko pripravené. „Teším sa, ale som aj trochu stresovaná. Predsa len je to veľká zodpovednosť za šesť ľudí, ktorých potrebujem presunúť lietadlom do San Francisca a potom autom do Las Vegas. Verím však, že to zvládneme. Moji rodičia, ani chlapci ešte neleteli takú obrovskú vzdialenosť a letí s nami aj naša Lejka (Miroslavova dcéra, pozn. redakcie). No ešte pred odchodom musím zariadiť veľa vecí.“

Aneta totiž musí zabezpečiť chod svojej škôlky a až do dovolenky vysiela každý deň Noviny o 17-tej. No aspoň s balením nebude mať veľké starosti. „Beriem vlastne poloprázdne kufre, niečo tam deťom nakúpime. Predsa len, september je o chvíľu tu a bude ich treba vystrojiť do školy,“ hovorí praktická mama. To sa však netýka jej samotnej, pretože priznala, že za veľkou mlákou, na rozdiel od mnohých Slovákov, po obchodoch nechodí. Dokonca Amerika ani nepatrí k jej vysnívaným destináciám. Je totiž stopercentný lokálpatriot a ešte stále má čo objavovať predovšetkým na Slovensku.