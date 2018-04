Zasvätila manžela do obľúbenej činnosti: Adela Vinczeová si to vychutnáva spolu s ním!

Adela je známa zdravým životným štýlom a k tomu patrí aj wellness. Napokon, oddávala sa mu aj tesne pred svojou svadbou, keď v rámci rozlúčky so slobodou vyrazila s priateľmi na wellness pobyt. „Saunovanie je moje! Neviem, či je to vďaka tomu, ale celkovo nie som chorľavá,“ hovorí.

Čo sa za mladi naučíš...

Do sauny ju priviedli rodičia už v štyroch rokoch. „So sestrou nás k tomu viedli odmalička. Vyrastala som vo východnom Nemecku a fičala na tom robotnícka trieda. Ľudia to nebrali ako luxusnú aktivitu pre vyššie vrstvy. Chodilo sa do obrovských sáun, sedelo v nich nasekaných veľmi veľa holých ľudí. Oni sa naozaj intenzívne saunovali, nemali to ako kult spa. Vydusili sa, schladili a išli domov,“ spomína so smiechom na detstvo. Adela dodáva, že je tiež intenzívny saunár a na nič sa nevyhovára.

„Nepoznám také, že mne je tu teplo, ja tu nevydržím dlho, nejdem do studenej vody... Takých ľudí viem dať rýchlo do poriadku. Som veľmi násilná a nepríjemná a blízkych vždy zasvätím do tajov saunovania,“ smeje sa.

A tak aj manželovi vysvetlila, že treba vydržať. „Ide o ten dobrý pocit ,potom‘. Minulé leto som bola s dvoma kamarátkami na Liptove, kde sme sa saunovali a následne sa chladili v potoku. Tiež vymýšľali, že tam nejdú, ale nahnala som ich a potom sa tešili, že im je dobre.“

Robil to zle

Kým sa nedali dokopy, Viktor bol v saune veľmi sporadicky. „Chodievali sme do sáun s bratom a kamarátmi, len keď sme boli s rodičmi na dovolenkách. Brali sme to skôr ako atrakciu, ktorú budeme opakovať po dospelákoch. Väčšinou sa nám to nepáčilo, bolo tam veľmi teplo, nechápali sme výhody a ešte sme to robili aj zle. Odkedy sme s Adel spolu, vždy keď je možnosť, ideme do sauny a musím uznať, že keď sa to robí správne, sú z toho významné pocitové benefity,“ pochvaľuje si moderátor.

V ľadovom potoku

Adela aj jeho nahnala túto zimu do ľadového potoka, rovno pri wellness, v ktorom relaxovali. „Vyšli sme zo sauny a šup hneď do potoka. Bol s nami aj brat, jeho sme museli nahovárať. Povedal, že keď sa ponoril, mal arytmiu a zrejme aj jemný infarkt, z ktorého sa dostal, keď sa vynoril. Ale mňa Adel nemusela prehovárať, lebo keď som videl, že to ona zvládne a iní ľudia tiež, uznal som, že sa to asi dá prežiť. Je pravda, že pocit, ktorý príde po tom, keď sa človek vynorí z vody a ide odpočívať, som predtým nepoznal. V tom je princíp – máš sa desať minút vypiecť a potom brutálna ľadová voda, sprcha, či bazén,“ vraví vyškolený Viktor.

Nebojí sa, že prehrievanie počas saunovania nehrá do karát ich rodičovským plánom? „Prehrievanie je síce problém, ale chladenie je dobré, čiže sa to vyváži. Navyše, minulý rok som bol v saune asi len päťkrát. Negatívny vplyv to má na ľudí, ktorí saunujú viackrát v týždni, čo ja nerobím,“ myslí si Viktor.