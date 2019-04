Zázrak na prebudenie: Takto si Barbora Krajčírová dopomáha ku kráse

Moderátorka je síce ešte mladá a krásna, no priznáva, že starostlivosť o pleť už nepodceňuje. „Posledné roky som si vstúpila do svedomia a celkovo sa viac venujem pleti aj telu. Niežeby som to predtým zanedbávala, ale vrásky a kruhy pod očami som neriešila tak ako dnes,“ vraví s úsmevom.

Maskuje sa

Medzi Barborine základné úkony patrí nielen odličovanie, ale aj nanášanie masiek. „Masky si aplikujem posledné roky naozaj často. Neviem, či to významne pomáha, ale ja mám lepší pocit a čisté svedomie, že pre pleť robím, čo môžem. Domáce masky si nevyrábam, ale veľmi rada si dám poradiť. Poznám veľa kozmetičiek a maskérok a stále sa vypytujem, čo je nové, čo používajú ony a inšpirujem sa,“ prezrádza Barbora, ktorá momentálne používa prírodnú kozmetiku. „Objavila som čaro prírodných produktov. Momentálne používam micelárnu vodu s harmančekom a uhorkou od chorvátskeho výrobcu značky Biobaza. Mám od nich viac produktov, ale tento je naozaj skvelý. Ďalšou vychytávkou, ktorú skúšam už pár dní, je ranná maska z Havlíkovej prírodnej apotéky. Keďže každé ráno vstávam do Rádia Jemné, moja pleť je extrémne unavená a toto ju doslova prebudí. Ďalšou skvelou vecou je španielska prírodná kozmetika s esenciálnymi olejmi. Momentálne skúšam olejové sérum na noc a zdá sa, že je výborne hydratujúce,“ dáva tipy krásna blondínka.

Verná

Ak má čas, rada kúpeľmi rozmaznáva aj svoje telo. „Mám to rada, ale je to ako taká odmena. Nemám čas popri domácnosti leňošiť vo vani, rýchla sprcha je v bežných dňoch praktickejšia. No veľmi rada sa zavriem v kúpeľni a čítam vo vani knihy, počúvam hudbu...“ Ostatné procedúry necháva moderátorka na profesionálov. Pravidelne chodí na manikúru a pedikúru. „Patrí to k úprave ženy. Keďže som často medzi ľuďmi, nemôžem bojovať s ošúpaným lakom. Teší ma, že viacero manikérok vie robiť gél lak taký prirodzený, že nevidno, že má žena niečo umelé. Čo sa týka kozmetiky, chodím na ňu pravidelne a milujem masky, masáže a rozmaznávanie, aspoň na hodinku a pol,“ vraví Barbora. Klasikou je aj jej dlhoročná kaderníčka, ktorá dokonale pozná jej vlasy. „Je to ako ísť na kávičku s kamoškou a popritom odchádzam s novým účesom. Pre mňa je neskutočne dôležité chodiť na pravidelné kúry k ľuďom, ktorí majú pozitívnu energiu a sú mojimi kamarátmi. Nedokázala by som chodiť k niekomu, kto berie svoje zákazníčky len ako ďalšie v poradí.“

