Zbavili sa majetku: Zuzana Belohorcová s manželom predali luxusný byt v Miami!

Predať byt v Miami ich donútila rozsiahla rekonštrukcia bytového komplexu, ktorá z ich vreciek ťahala nehorázne sumy. A jedna z ďalších vecí, prečo sa rozhodli pre tento krok, je aj kvalita služieb, ktorá sa rapídne zhoršila.

Astronomické poplatky

Zuzana s Vlastom Hájkom sa pred tromi rokmi stali majiteľmi nádherného bytu s úžasnými výhľadmi a terasami. S bývaním bola rodinka nadmieru spokojná, až kým sa nerozhodlo o rekonštrukcii celého domu. Blondínka priznala, že to síce budova potrebovala, ale sú s tým spojené obrovské nevýhody. „Do fondu opráv musel prispieť každý majiteľ podľa veľkosti bytu. My za náš 149-tisíc dolárov!“ šokovala nás Zuzka sumou, za ktorú sa dá v Bratislave kúpiť dvojizbový byt. „Vrchol však je, že prichádzajú požiadavky na ďalšie doplatky. Odsúhlasili sme pôvodnú sumu a zrazu chodia maily: potrebujeme od každého bytu päťtisíc na výťahové dvere, potom zas na niečo iné... Pri poslednom hurikáne uletelo z domu asi deväť balkónov, doteraz nie sú opravené a kto zaplatí tie nové? No zas iba rezidenti,“ povedala nám rozhorčená Zuzana, ktorá sa nehnuteľnosti radšej zbavila a prvý septembrový týždeň sa sťahuje do nového. Tentoraz si chcú na rok prenajať byt vo výškovej budove hneď vedľa.

Zarobili

„Síce v novom dome nie je fitko s takým nádherným výhľadom, ale je neskutočne vybavené. Verím, že i tam bude super partička, s ktorou budem s radosťou cvičiť. Komplex, pre ktorý sme sa rozhodli, poskytuje nadštandardné služby – súkromná pláž, tenisové kurty, tri rozľahlé bazény, niekoľko víriviek, tropická záhrada, luxusná reštaurácia,“ vymenúva Zuzka, ktorá na predaji starého bytu ešte aj zarobila. „Keď zrátame všetky mesačné poplatky, ročnú daň z nehnuteľností, tak prenájom nás vyjde lacnejšie a je to bez starostí. Prenájom bytu, ako máme my, stojí okolo osem a pol tisíca a vlastný byt s poplatkami vyjde podobne. Navyše ešte platíme daň z nehnuteľnosti 49-tisíc dolárov ročne!“

A koľko na predaji zarobili? To Zuzana nechcela prezradiť, ale uistila nás, že jej manžel je neskutočne dobrý obchodník a na všetkom zatiaľ výborne zarobili. Okrem sťahovania v Miami rieši Zuzana bytovú situáciu aj v Prahe, kde tiež predali svoju základňu. Manžel už odovzdal kľúče novému majiteľovi. „Vlastík našiel krásny byt na Malej strane, zložil aj zálohu, takže kúpu budeme riešiť v priebehu roka,“ vysvetľuje Zuzka sťahovacie manévre.

