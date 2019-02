Že sex predáva, ovláda aj Ronaldo. Na túto nahú časť tela láka pri predaji svojej značky!

Len minulý rok zarobil Cristiano Ronaldo tridsať miliónov eur, aj to iba ako zmluvný plat v talianskom klube Juventus Turín. Ďalšie milióny sa tridsaťštyri ročnému Portugalčanovi sypú z reklám a to, že vie ako na to, dosvedčuje záplava polonahých fotografií na jeho konte na sociálnej sieti. Vlastnú značku spodnej bielizne propaguje najradšej s vlastnými vymakanými brušákmi. Ktovie, či na tehličky láka mužov, aby si kúpili jeho trenky a cítili sa rovnako sexi ako on, alebo chce navnadiť skôr ženy fantazírujúce o tom, že v spodkoch od Cristiana Ronalda sa aj ich chlap s pivným bruchom premení na vytesaného svalovca...

Adela a Viktor v šoku! Nečakaný záver dovolenky v ďalekej exotike

Kaliho úloha pri pôrode je jasná: Prezradil, ako plánuje pomáhať priateľke

SEXI telo zo šou The Voice: Tereza Kerndlová dokáže mužov poriadne rozpáliť!