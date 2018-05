Zemetrasenie v RTVS: Nie je to prvýkrát, čo sa pod ľuďmi trasú stoličky!

Zvolením nového generálneho riaditeľa RTVS a vymenovaním nového manažmentu bolo jasné, že sa čo-to v televízii zmení. No nikto nečakal, že to bude v rozmeroch, ako ukazuje aktuálne dianie. Zatiaľ čo bývalý generálny riaditeľ Václav Mika vychádzal so svojimi zamestnancami veľmi korektne, novému riaditeľovi sa to veľmi nedarí. Viacerí zamestnanci televízie nie sú s jeho krokmi spokojní a začali verejne hovoriť, čo si myslia.

Bola som toho súčasťou...

Interné nepokoje sa začali tým, že viacerým známym tváram RTVS nový generálny riaditeľ nepredĺžil pracovné zmluvy, preraďoval zamestnancov z redakcie do redakcie a čo ich pobúrilo najviac, bol fakt, že zrušil investigatívnu reláciu Reportéri. Zamestnanci sa začali brániť a využili na to všetky prostriedky – debaty s vedením, otvorený list, no podľa ich slov márne. Tvrdia, že sa stali svedkami eliminácie, degradovania a atmosféra na pracovisku je viac ako napätá. Svojim nadriadeným vyslovene nedôverujú a chcú na to poukázať aj verejne. Na podobnú situáciu si ešte živo pamätá aj bývalá hlásateľka Nora Beňačková (71), ktorá na obrazovkách Slovenskej televízie dlhé roky uvádzala programy. Obdobnú vypätú situáciu kedysi zažila. „Vzhľadom na aktutálnu situáciu v RTVS držím redaktorom a moderátorom palce. Podľa mňa bola pod vedením Václava Miku RTVS dobre nastavená a určite by súčasnú situáciu dokázal kultivovaným spôsobom, jemu vlastným, vyriešiť. Pán Mika bol osobný, chodil za zamestnancami a dokonale ovládal problematiku televízie. No a čo sa týka aktuálneho diania, takmer rovnaké som už v televízii zažila dvakrát,“ spomína bývalá tvár verejnoprávnej televízie, ktorú hromadné prepúšťanie a aj dobrovoľné odchody šikovných ľudí vôbec netešia.

Zvláštne praktiky

„Napätie v televízii som zažila pred dvadsiatimi dvomi rokmi, keď situácia mala politický podtón. Celý hlásateľský kolektív sa vtedy postavil za našu kolegyňu, ktorá dostala výpoveď a na druhý deň ju do televízie nepustili ani zobrať si svoje osobné veci. Boli sme v práve, no vtedajšie vedenie nás nazvalo kričiacou menšinou a tie isté slová čítam po dvadsiatich dvoch rokoch?! Hromadne sme sa však za ňu všetci postavili,“ hovorí Nora Beňačková. A ako vidí situáciu na pôde RTVS jej nemenej známa kolegyňa Ada Straková (69)? „Nebudem sa k tomu vyjadrovať, je to situácia, ktorá sa mi stala pred dvadsiatimi dvomi rokmi,“ znela jej strohá odpoveď.

Dva tábory

Nora Beňačková si spomína aj na zemetrasenie v RTVS z roku 2003 za éry riaditeľa Richarda Rybníčka. V rámci šetrenia a racionalizácie vtedy prepustil 1 200 ľudí. „Bolo to skutočne šokujúce. Keď sme sa chceli v areáli televízie ako bývalí zamestnanci len rozlúčiť, bola na nás zavolaná polícia,“ spomína bývalá hlásateľka. Dobre si pamätá, aké to je pracovať v napätej atmosfére a mladým kolegom to vôbec nezávidí. Pociťujú na vlastnej koži napätie pri práci aj moderátorky, ktoré sa po chodbách RTVS pohybujú denne aj dnes? „Nie, žiadne tlaky nepociťujem, mrzí ma, že sa v médiách prezentujú názory jednej skupiny. Považujem to za neprofesionálne. Celý život si ctím profesionalitu a nestrannosť, ktorá sa v súčasnosti v niektorých zložkách stráca. V našej práci by mala naďalej rozhodovať skúsenosť, kvalita, a nie emócie,“ povedala pre Plus JEDEN DEŇ moderátorka Iveta Malachovská (52). Jej slová doplnila aj kolegyňa Soňa Müllerová (56): „Som len pozorovateľka a to je celé. Žiadne tlaky, čo sa týka našej relácie, nevnímam. V Dámskom klube nič také nepociťujem, ani zásahy do relácie nie sú. Zuzanu Kovačič Hanzelovú vnímam ako ambicióznu novinárku. Je talentovaná a mladá, nemám k tomu viac čo povedať. K problémom interných zamestnancov sa neviem vyjadriť, keďže som externá zamestnankyňa,“ konštatuje Müllerová, ktorá naráža na údajný šesťmesačný nelogický dištanc redaktorky Zuzany Kovačič Hanzelovej. Tá mala pred pár dňami dostať stopku pri tvorení politických tém. Ako sa však ukázalo, vedenie televízie túto „myšlienku“ stiahlo a dnes to už údajne neplatí a všetko je v poriadku.

