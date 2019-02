Žena, ktorej sa chlapi báli: Postrach všetkých neverných mužov prežíva triumfálny návrat

Glenn Close (71)je hollywoodska hviezda prvej veľkosti. Zoznam jej rolí je úctyhodný. Do mužského povedomia sa však zapísala najmä jednou. Keď v trileri Osudová príťažlivosť hrala psychopatickú milenku. Tak hrozivo prenasledovala Michala Douglasa v úlohe ženáča, ktorý v slabej chvíli podľahol erotickému iskreniu, že to mnohých mužov odradilo od nevery. Alebo si aspoň poriadne preverili, s kým sa spustia. Glenn však stvárnila odvrhnutú ženu, ktorá sa mstí tak presvedčivo, že vystrašila neverníkov, ale nadchla i odborníkov a vynieslo jej to nomináciu na Oscara aj Zlatý Glóbus. Pritom na rolu Alex s ňou režisér Adrian Lyne pôvodne nepočítal. Glenn sa však na konkurze v priebehu pol minúty premenila z vyrovnanej ženy na absolútneho šialenca, že už viac nehľadal.

DiCaprio v sukni

Samozrejme, odvtedy ubehlo vyše tridsať rokov a Glenn dávno nie je kráčajúci sexepíl. Stále je však skvelou herečkou, čo dokázala vo svojom najnovšom filme The Wife. Vďaka nemu už získala Zlatý glóbus a je veľmi pravdepodobné, že sa na staré kolená konečne dočká aj zlatej sošky Oscara. Zaslúžila by si to. Na cenu americkej filmovej akadémie bola totiž nominovaná dokopy sedemkrát. Dokonca hneď za svoj prvý film Svet podľa Garpa. Takže Glenn je vlastne ktosi ako Leonardo DiCaprio v sukni. A keď sa už aj on na šiesty pokus konečne dočkal… V každom prípade, tohtoročný Zlatý glóbus pre najlepšiu herečku bol tak trochu prekvapením. Všetci za jasnú favoritku považovali Lady Gaga vo filme Zrodila sa hviezda. Veď aj prišla v pompéznej róbe ako kráľovná. Nestačila zakryť sklamanie, keď jej ocenenie zrazu vyfúkla nenápadná sedemdesiatnička v jednoduchých čiernych šatách.

Šokovaná Gaga

V ocenenom filme hrá Glenn oddanú manželku slávneho spisovateľa, ktorá mužovi podriadila celý svoj život, vlastné záujmy a túžby. Paradoxne, až keď si s ním ide po Nobelovu cenu, uvedomí si, že je to lenivec, ktorý mal len šťastie a celý život sa neprávom vezie na vlne úspechu. Keď sa Glenn prebrala zo šoku, že namiesto Lady Gaga ide na pódium ona, využila pultík na feministický prejav. Nie v duchu Mee Too o sexuálnom harašení, ktorého sa koniec koncov sama na plátne často s obľubou dopúšťala. Hovorila o tom, aké je dôležité, aby si ženy naplnili život nielen starostlivosťou o rodinu, ale žili aj vlastný život.

Radšej sused než manžel

A to Glenn aj robila. Rozhodne nikdy nebola žienka domáca. Vydatá bola tri razy, a keď vzťah prestal spĺňať jej predstavy, ukončila ho. Naposledy to spravila v sedemdesiatke, keď sa po deviatich rokoch rozviedla s podnikateľom Davidom Shawom. Rozišli sa však ako priatelia, aspoň to zhodne tvrdia. Nakoniec, vydržala s ním najdlhšie. S prvým mužom, spevákom Cabotom Wadeom, sa vzali v roku 1969, no manželstvo trvalo iba dva roky. S ďalším, podnikateľom Jamesom Marsallom, vydržala tri roky. „Príliš mnoho žien sa definuje podľa mužov. Ja vnímam mužov a ženy ako dva rôzne druhy. Katharine Hepburnová povedala, že by mali žiť vedľa seba ako susedia a vzájomne sa raz za čas navštevovať. To nie je zlý nápad,“ povedala herečka krátko po rozvode v roku 1987. Možno aj preto si nasledujúceho chlapa, Johna Starka, radšej nevzala, hoci mu porodila jedinú dcéru Annie. Aj s ním sa však po štyroch rokoch rozišla. Paradoxné je, že žena bez predsudkov do pätnástich rokov vyrastala v náboženskej komunite veľmi konzervatívnych kresťanov. Sektu založil počas druhej svetovej vojny evanjelický kňaz, mimochodom veľký obdivovateľ Hitlera. Glenn priznáva, že táto skúsenosť ju poznamenala na celý život. Hnevala sa najmä na rodičov, ktorí ju prinútili takto žiť a nepremýšľali, ako život v sekte poznačí ich deti. Zazlievala to najmä otcovi, ktorý rozhodol za rodinu. A mame vyčítala, že sa rozhodnutiu nevzoprela. Možno práve preto jej rola manželky v poslednom filme bola taká blízka a zahrala ju s takým veľkým citom.