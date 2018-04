Žiadny Brad Pitt! Jennifer Aniston sa po rozchode dotýka niekto celkom iný. Vieme, kto to je!

Keď vo februári prasklo, že sa po dvoch rokoch skončilo jej ďalšie manželstvo, pôsobila Jen poriadne nešťastne. Najmä keď si jej manžel vzápätí našiel dvadsaťpäťročnú náhradu a ona na prahu päťdesiatky zostala zase sama. Zdá sa však, že naberá nový dych.

Premárnená šanca

Hollywoodska hviezda má v podstate smutný osud. Po tom čo skvele zahrala v Priateľoch sebeckú, no dobrosrdečnú Rachel, sa jej už tak nedarilo. Zo seriálovej partie síce spravila najväčšiu hereckú kariéru, no televíznu rolu neprekonala žiadna iná postava. Po Priateľoch už nedostala žiadnu významnú hereckú cenu a skončila ako herečka priemerných komédií.

A podobné to bolo aj v súkromí. Najzásadnejšiu lásku prežila v mladosti s Bradom Pittom. Hoci ich manželstvo trvalo iba päť rokov, žiaden iný muž Brada nezatienil. Ju, naopak, Angelina vymazala s prehľadom a kým bulvár plnili fotky rozrastajúcej sa rodiny značky "Brangelina", Rachel bola sama, alebo s nevýraznými mužmi. A nesplnil sa jej ani sen byť mamou.

Až desať rokov po rozvode s Pittom konečne našla muža, ktorému povedala áno. Lenže ani Justin Theroux napokon nebol pánom božským.

Falošný bozk

Manželstvo Jenn nevydržalo ani tri roky. Vo februári párik prestal tajiť, že sa navzájom odcudzili. Herečka zostala zase sama. Na rozdiel od jej ex, ktorý sa už v marci začal ukazovať na verejnosti s mladou kráskou. Modelkou Petrou Collins, ktorej by herečka pokojne mohla byť mamou. Časopis Star síce prišiel s fotkou, kde sa Jennifer bozkáva s Bradom Pittom a naznačil možný návrat, ukázalo sa však, že ide len o novinársku kačicu. Brad naopak vyrukoval s tvrdením, že najbližší rok bude držať celibát.

Správny krok

A čo na to Jenn? Urobila to najlepšie, čo mohla. Vykašľala sa na Brada aj ďalších chlapov a vyrazila ku kaderníkovi. A to, že nový účes znamená definitívnu čiaru za starým trápením, vie predsa každá žena, ktorá si lieči zlomené srdce. Takže, ak máte momentálne vzťahové trápenie, spravte to ako ona.