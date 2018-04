Nielen šatník, aj vaša pleť si zaslúži upratať. Modelka Barbora Franeková na to ide takto

S príchodom jari okrem outfitov mení svoju kozmetickú výbavu aj známa modelka. Hutné krémy s ťažšou textúrou nahrádza o niečo ľahšími krémami, naopak, pridáva o niečo silnejší UV faktor. „Čo sa týka noviniek, objavila som séra. Viem, že existujú na trhu už veľmi dlho, no ja som ich začala používať až teraz,“ smeje sa Barbora Franeková. Používa ich doma v kúpeľni, no vyskúšala ich aj na klinike estetickej medicíny v rámci rozjasňovacej terapie.

Zabúda na dekolt

So svojou dokonalou pleťou, ktorá pripomína porcelán, si brunetka môže dovoliť chodiť na kozmetiku nepravidelne. „Som rada, ak sa vyberiem raz za tri mesiace,“ priznáva previnilo. Prezradila však, že teraz po zime na svojej pleti objavila malé nedostatky, najmä v tóne. „Nie je to nič strašné, ale ja to vidím, a preto som vyskúšala špeciálne rozjasňovacie ošetrenie na tvár, krk a aj dekolt, na ktorý často zabúdam. Ide o hĺbkovú regeneráciu, ktorá zjednotí tón pokožky a po zime jej dodá hydratáciu. Tri mesiace bude moja pokožka žiarivejšia,“ vysvetľuje modelka, ktorá si účinky procedúry môže predĺžiť aj tým, že bude používať rovnaké prípravky, akými jej na klinike ošetrili pokožku.