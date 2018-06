Operný spevák muruje, robí drevené obklady a má slabosť pre hriešne drahé bytové doplnky

Domček na pokojnom vidieku bol najmä Zuzaniným snom. „Manželka vždy túžila po typickej dedinskej chalupe. Buď takýto slíž, alebo stavba do písmena L. Táto chalupa nám priniesla rodinnú celistvosť, jednoducho je to naše rodinné hniezdo,“ pochvaľuje si operný spevák Richard Šveda. Umelci si tu dobíjajú baterky po náročných vystúpeniach v cudzine, keď striedajú hotely s javiskom. Ako krásne si domček zveľadili, predviedli v relácii Na chalupe.

Umelec s kelňou

Keď Švedovci prišli do starého domu, bol celý obrastený brečtanom. Je to síce pekná rastlina, no zbaviť sa jej dá poriadne zabrať. „Celý sme ho strhli, ale on tak silno drží, že spolu s ním išla dole aj omietka. Takže sme robili aj novú fasádu,“ vysvetľuje Richard. Nie každý umelec sa môže pochváliť manuálnou zručnosťou, no operný spevák áno. Spolu so svokrom vymurovali aj pekný tehlový plot. Trvalo im to päť dní. Zuzana sa na manželovo dielo spokojne pozerá a je šťastná, že má doma šikovného chlapa. No občas je to vraj na škodu. Keď prídu na chalupu a ona by si rada oddýchla pri svojom manželovi, vždy ho nájde niečo majstrovať. Takže niekedy sa tvári, že jej to trošku prekáža, ale iba naoko.

Dielňa ako chirurgická sála

„Manželka dá nápad a ja to realizujem,“ dodáva spokojne spevák. Priznáva, že z mužských domácich prác sa už naučil robiť všetko, dokonca sa pustí aj do elektriny. K správnemu majstrovi neodmysliteľne patrí aj dielňa, ktorú si domáci pán urobil v garáži. Podľa moderátorky relácie Na chalupe Kataríny Jesenskej však pripomína skôr chirurgickú sálu.

„Na zemi nie je ani smietka,“ okomentovala Katka, keď vstúpila dovnútra. Ale Richard upozorňuje, že pred príchodom televízneho štábu trošku pozametal. Umelec je podľa všetkého poriadny perfekcionista. V dielni má všetko svoje miesto. Keď Richard nie je doma a Zuzana niečo z dielne potrebuje, vie ju presne navigovať, kde to nájde. „Človek dostane k takejto práci chuť, keď má niečo vlastné, keď robí na svojom. Tiež som tomu teraz prišiel na chuť,“ priznáva Richard.

Posadnutý vypínačmi

Interiér chalupy si manželia zariaďujú postupne a vždy keď niekde niečo vidia najskôr popremýšľajú, či sa im to bude hodiť, až potom si to kúpia. Dokonalé detaily sú porcelánové vypínače na stenách a historické zásuvky. Švedovci priznávajú, že je to celkom finančne náročné, ale vypínače sú po Zuzane Richardova druhá láska. Nakupuje ich postupne. Najskôr si kúpi dva, predýcha ich cenu a potom si objedná ďalšie. Takže postupne a pomaly si nimi zdobia celú chalupu. Predtým než si začali svoj príbytok šperkovať, zásadná rekonštrukcia chalupy bola v stropoch, pretože boli veľmi nízke. „Kedysi tu bola židovská krčma a našli sme tu aj podkovičku, kľúčik a židovskú knihu, čo sú také naše poklady,“ hovorí Richard. Umelcov potrápili aj lietajúce mravce, ktoré sa objavili v drevnej zárubni. „Dlho sme nevedeli, odkiaľ sa roja. Vždy to bolo dvakrát do roka, keď sa objavili z hodiny na hodinu a začali nám tu lietať. Potom sme zárubňu opravili a už je to v poriadku,“ konštatujú Švedovci.