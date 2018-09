Zľava na dovolenku: Tip ako ušetriť vám dajú naše celebrity!

Leto zase zbehlo a možno sa mnohým z vás nepodarilo dostať na dovolenku, prípadne sa vám ceny za pobyty v najvyššej sezóne zdali premrštené. Sumy za letenky a hotely sa počas uplynulých teplých mesiacov vyšplhali do ťažko zvládateľných výšin, ale nezúfajte! Teraz si môžete dopriať vytúžený relax, pretože aj na jeseň je počasie vo väčšine prímorských európskych krajín ešte stále priaznivé, no ceny idú rapídne dole. Ak si navyše pobyt kúpite cez zľavový portál, vaše bankové konto to určite nezruinuje. Plus máme pre vás tip, ako dostať zľavu k zľave!

To by ste o nej nepovedali: Táňa Pauhofová priznala KURIÓZNU TÚŽBU!

Radosť rodičom

Túto formu nákupu relaxu oceňujú aj tváre šoubiznisu. Bývalá moderátorka, dnes podnikateľka v móde Kristína Kormúthová (33) je náruživá cestovateľka, preto ju na zľavových portáloch zaujímajú skôr zážitkové a cestovateľské ponuky. „V tých začiatkoch, keď bol boom týchto portálov na Slovensku, som pár ponukám neodolala. Zdali sa mi zaujímavé rôzne zážitkové alebo adrenalínové, či víkendový pobyt, ale kúpila som aj pár kozmetických procedúr,“ vraví Kristína a priznáva, že ju fascinovali najmä také veci, ktoré si za normálnych okolností človek možno ani nevšimne. „Ale tým, že to bolo v ponuke, som si na to klikla a povedala, prečo nie… Takto som spravila aj radosť rodičom a venovala im predĺžený víkend v jednom wellness hoteli pri Bratislave,“ dáva tip na výhodný darček.

FOTO: Pozrite sa, ako odchádzala z baru dcéra Sone a Richarda Müllerovcov

Ušetriť vždy poteší

To, že viackrát nakupovala na zľavovom portáli, nám priznala speváčka Natália Hatalová (28). „Človek to má prirodzene v sebe, keď môže kúpiť niečo výhodnejšie, vždy ho to poteší. Niekomu sa to môže zdať ako risk, ale ja si vždy overím, či je služba kvalitná, pekné prostredie, alebo spoľahlivý výrobok,“ upozorňuje Natália. V zľave už využila kozmetickú ponuku aj pobyt. „Väčšinou to bolo tak, že som mala s daným salónom skúsenosť a hľadala som, či ponúkajú zľavu. Baví ma pozerať si, čo všetko môže človek na zľavových portáloch nájsť. Dostala som touto formou aj darček, trojdňový pobyt, a vôbec mi neprekážalo, že bol cez zľavový portál. Práve ponuky zážitkov vo forme pobytov sú pre mňa asi najhodnotnejšie z ponuky. Veď pokiaľ sa dá kúpiť niečo výhodnejšie, prečo nie?“ myslí si speváčka.

Exfarmárka Katka Brychtová vysvetľuje svoje slová o rozvode

Výlet za babku

Miss Universe, módna a travel blogerka Denisa Vyšňovská, miluje cestovanie a netají, že často si vyberá práve z ponúk zľavových portálov. „Som nákupný maniak, čo sa týka oblečenia a kozmetiky, ale vždy si poviem, že tie veci budú neskôr v zľave, preto vyhľadávam aj zľavové portály a sledujem, kde je čo výhodnejšie. A milujem výlety, cestovanie a pochopiteľne, najlepšie je cestovať za lacné peniaze,“ priznáva Denisa. Často preto pozerá zľavy na letenky a pobyty. „Na predĺžené víkendy vyhľadávam buď Slovensko, alebo blízke zahraničné destinácie. Milujem napríklad Budapešť, kde som ,vymákla‘ skvelé ubytovanie s polpenziou. Výlet nás vyšiel pár eur a super sme si ho užili. Hotel na dve noci pre dvoch s raňajkami a vstupom do wellness sa dá zohnať aj za päťdesiat eur,“ podotýka brunetka, ktorá sa hľadaniu výhodných pobytov či leteniek venuje pravidelne, zhruba každý druhý deň.

Striktná výchova Jara Slávika: TOTO synom vo svojej prítomnosti zatiaľ nedovolí!

Navyše, ak ste poistencom zdravotnej poisťovne Dôvera, môžete si vykúzliť ďalších päť percent dole z ceny všetkých ponúk až na troch zľavových portáloch. Ak sa rozhodnete hoc len pre víkendový pobyt pre dve osoby, viete ušetriť okolo desať až dvadsať eur a to už je sumička, za ktorú si môžete vychutnať kávičku a koláčik, či nejakú miestnu špecialitu. S vedomím, že ste ušetrili, vám bude určite o to viac chutiť.

Článok vznikol v spolupráci so zdravotnou poisťovňou Dôvera.