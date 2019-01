Zlodeji a drogoví díleri ju dostali až na Ples v opere. TOTO si dá na seba Kristína Kövešová

Kristína Kövešová (34) sa zviditeľnila najmä svojimi investigatívnymi reportážami. V centre hlavného mesta naháňala európsku zlodejskú mafiu, posvietila sa aj na drogových dílerov a odhalila niekoľkých pedofilov. Za svoju prácu získala minulý rok niekoľko ocenení a teraz sa zúčastní aj na prestížnom Plese v opere.

„Úprimne ma prekvapilo, že ma vôbec zavolali. Veď ja nie som celebrita, ale obyčajná baba – reportérka. Nečakala som to. Každopádne si to vážim a ďakujem. Ako investigatívna reportérka vidím veľa zla, veľa smutných príbehov, ktoré nemajú vždy šťastný koniec. Najviac ma bolí, ak trpia tí, ktorí sa samy nedokážu brániť – deti, ale aj zvieratká. Pomáhať slabším je podľa mňa morálna povinnosť a ľudskosť je v dnešnej dobe nesmierne dôležitá. Ak tí, ktorí majú - dajú peniaze, a tí čo nemajú, aspoň podporia slovom či objatím, bude svet aspoň o trochu krajší. Preto som vďačná za každé podujatie, za všetkých ľudí, ktorí majú charitatívny význam a reálne niekomu pomôžu. Len by som mala malú prosbu, pomáhajme nie len raz do mesiaca, ale skúsme dobré skutky zaradiť do nášho každodenného života .…,“ hovorí Kristína na margo exkluzívnej pozvánky.

Šaty biele ako jej anjeli

Kristína priznala, že na červenom koberci ju bude sprevádzať kamarát z detstva Marek, ktorý s ňou chodí na všetky spoločenské akcie. Ale… „Musím sa priznať, že na plesy nechodím. Ani nie som večierkový typ. Najlepšie sa cítim v teniskách v teréne, to som ja. Toto teda bude vôbec môj prvý ples, kam pôjdem, ako hosť,“ hovorí s úsmevom.

Stres z akcie, kde je prísny protokol vôbec nemá. „Prídem, zabavíme sa, odídem a život ide ďalej. V konečnom dôsledku tam idem preto, lebo ide o deti a vstupné pôjde na dobrú vec,“ tvrdí reportérka. Viac, ako nad výberom róby vraj rozmýšľala nad svojou prácou. No na ľahkú váhu svoju účasť na Plese v opere neberie. „Určite sa budem snažiť neurobiť hanbu a dôstojne reprezentovať, no myslím si, že sú dôležitejšie veci v živote, ako to čo máme na sebe. Človek má žiariť z vnútra, tam je tá pravá krása. A úprimný úsmev je viac, ako všetky honosné róby. O pomoc som tradične poprosila moju dobrú priateľku, módnu návrhárku Mišku Ľuptákovú. Ona sa o všetko postará. Verím jej a hlavne ju mám rada, ako človeka. Takže v deň plesu prídem k nej, oblečie ma a pôjdem. Nerobím z toho žiadnu veľkú drámu. Každý má robiť to čo vie a tak nech Miška oblieka a ja budem naháňať svojich kriminálnikov,“ tvrdí Kristína. Prezradila, že jej roba bude biela, pretože je to jej najobľúbenejšia farba, farba čistoty.

„Okrem toho som chcela mať na šatách niečo tradičné - slovenské, lebo som Slovenka a som na to hrdá. Tak som Miške doniesla starú čipku, ktorú mala ešte moja prababka na kroji. Viem, že v nej chodila do kostola a moja mama ju roky odkladala. Miška z nej vyrobila opasok na šaty,“ vysvetľuje. Na skúšky šiat nemala veľa času, a tak módna návrhárka prišla so šatami ku Kristíne domov.