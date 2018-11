Známa herečka má skvelé tipy, na zdravú domácu kozmetiku. Vrátane najintímnejšej hygieny

Náš nedávny rozhovor so Slávkou Halčákovou začal štatistikou. Hovorila o tom, že Na Slovensku sa vyprodukuje takmer dva milióny ton komunálneho odpadu ročne. Na jednu osobu je to približne tristopäťdesiatdeväť kilogramov, teda každý z nás vyhodí kilo odpadu denne. „Ja sa za „svojich“ tristošesťdesiat kíl za rok cítim zodpovedná, preto má pre mňa zmysel, keď to pre začiatok za každého člena našej rodiny zredukujeme aspoň na polovicu,“ tvrdí odhodlane. Začala nákupom čapovaných gélov na pranie a váženými potravinami. V jej kuchyni nenájdete šošovicu, ryžu, múku ani žiadnu zeleninu v plastovom obale. Aj kozmetické výrobky riadne pretriedila a vyrába si vlastnú kozmetiku.

Eko kúpeľňa

Telový gél si vyrábam z kastilského mydla podľa Bey Johnson. Nastrúham ho, namočím do studenej prevarenej vody a po niekoľkých hodinách rozmixujem na gél. Pridávam ešte vonné silice 3 až 6 kvapiek, z toho 2 kvapky čajovníkovej silice ako konzervant. Táto voňavá alchýmia je môj koníček. Na ruky používame teraz tuhé prírodné mydlo. Môj muž s dcérou absolvovali kurz na výrobu mydiel a teraz študuje, ako si vyrobiť svoje prírodné mydlo celé. Ja som u nás doma za tú vonnú zložku, takže im miešam vonné silice a oni dvaja sú za tú technicko-alchymickú zložku.

Pri redukcii kozmetiky som prišla na to, že nepotrebujem 6 rôznych krémov. Takže teraz sa mi uvoľnilo miesto v kúpeľni. Nedávno na bylinkovom kurze sme sa naučili vyrábať krémy a mastičky, miešať oleje na telo, aj pleťovú vodu.

Moja redukcia odpadu sa týka aj najintímnejšej hygieny. Používam menštruačný kalíšok a striedam ho s vložkami z biobavlny bez chemikálií a bez parfumov.

Zubné kefky používame drevené alebo z kompostovateľného materiálu.

Aj oleje na telo si čapujem do sklenených nádobiek, ktoré som používala. Nechala som si fľaštičky, ktoré sa mi páčili a používam ich aj ďalej.

Nakupujem s vlastnými vrecúškami, taškami, košíkom. Na trhu so zeleninou ma už všetci poznajú a sú veľmi zlatí. To, ako sme sa posunuli, vidím vtedy, keď ide nakupovať môj muž a nezoberie si z domu vlastné tašky. Je neuveriteľné, koľko mikroténových vrecúšok prinesie z bežného menšieho nákupu. Ale dnes mu bezobalové nakupovanie pripomenie aj dcéra. Na tomto je jasné, že začať od seba má veľký zmysel. On zasa dáva pozor, aby sme neplytvali potravinami, je v tom zodpovednejší ako ja.

Móda

Dnešný trend a najmä sociálne siete celebrít nám podsúvajú, že kopy oblečenia za horibilné sumy je to, čo nám dá ten správny spoločenský status. Slávka Halčáková sa tiež rada pekne oblieka, ale butiky často nevymetá. Má jeden, kam rada chodí. „Aj oblečenie sa snažím nakupovať s rozumom, pretože z toho sú tiež haldy odpadu a chemikáliami zafarbené rieky a spodné vody. So sesternicou a sestrou si napríklad vymieňame oblečenie, nielen detské, ale aj dospelácke. Naša dcéra takmer nemá značkové veci. Jasmínke vôbec nevadí, že nosí veci po sesterniciach, väčšinou sú to takmer nové veci, ktoré sa maminám stratili v skriniach. Teší sa, že je to oblečenie od niekoho, koho má rada, vec s príbehom blízkeho človeka. Samozrejme, má aj nové veci a ja si tiež kúpim, ale určite už nie v takom množstve ako kedysi. Aj keď priznávam, v tejto oblasti mi to ide najslabšie. Môj muž by o tom vedel rozprávať,“ hovorí s úsmevom.

Základ je sóda a ocot

„V domácnosti používam často sódu bikarbónu a ocot. Aj do umývačky, do práčky. Napríklad minule sa nám rozliala fixka na bielu látku. Bola z toho obrovská zelená škvrna, bola som z toho nešťastná, ale skúsila som na to dať ocot a krásne sa to vyčistilo. Ešte som to dala oprať do práčky s puerom a bolo to bez fľaku,“ pochvaľuje si. Je to jeden z trikov, ktorý našla v knihe od Bey Johnson.