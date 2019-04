Známa moderátorka to poriadne schytala: Dopadla ako...

Ak ste ženou, tak Veľkú noc buď milujete alebo ju nenávidíte. Iná možnosť nie je a veľmi dobre to vedia aj populárne tváre z televíznych obrazoviek. Ako je na tom moderátorka relácie Na chalupe Katarína Jesenská (48)? „Veľkú noc mám rada už len preto, že je jar a tá je krásna. Je to čas, ktorý s deťmi väčšinou trávime na našej chalupe, kde sme veľa času vonku, varíme a užívame si, že môžeme byť spolu. No keď som bola školáčka, bolo to naozaj akčné. Bývali sme pod Slavínom a pamätám sa, ako som bežala pred chlapcami po schodoch až na Vlčkovu ulicu, kde ma vždy chytili a schytala som to dvojnásobne. Domov som sa vrátila nielen ,voňavá‘, ale aj mokrá ako myš.“

Tento zvyk musí pretrpieť dodnes: „V pondelok ráno ma klasicky chlapci oblejú pohárom vody, a to väčšinou, ešte keď spím, čo je, samozrejme, moja najobľúbenejšia časť sviatočnej atmosféry,“ hovorí ironicky Katka, ktorá interiér vždy vyzdobí v štýle – čo príroda dala. To znamená bahniatka, pučiace konáre a na ne povešia vajíčka. „Zvyknem si vysadiť pažítku do väčšej misy a na ňu poukladať vajíčka.“

V hlavnej akcii vnuci

Tieto sviatky nerobia vrásky na čele ani obľúbenej herečke zo Súdnej siene Emílii Lörinczovej (67). „Viažu sa mi s nimi pekné spomienky z detstva, ktoré som prežila v baníckej dedine Smolník. So sestrou sme kuli plány, ako sa vyhnúť vedrám vody. Nachystali sme si pršiplášte, schovali sme všetky vedrá a väčšie nádoby. Bývali sme pri potoku, tak sme si oblievačky užili až-až. Niekedy sme skončili aj v potoku. Večer sme sa stretli s kamarátkami a všetkých kúpačov sme ,akože‘ poohovárali, ale každá sme sa hrdili ich počtom. Intenzívnu vôňu lacných kolínskych, ktoré sme zmývali zo seba hádam aj týždeň, mám v pamäti dodnes,“ hovorí so smiechom.

Medzi jej verných šibačov dnes patria vnuci, ktorí si veľkonočné výslužky musia hľadať ukryté v záhrade. „Mám vo zvyku variť vajíčka vo vode, do ktorej pridávam množstvo cibuľových šupiek. Vajíčka sa pekne zafarbia na červeno. Škrupinku nakoniec potriem masťou aby sa leskla,“ dodáva na záver.