Známa moderátorka si postavila latku celkom vysoko. Podarí sa jej schudnúť 10 kíl?

So smiechom priznáva, že teraz je to už záväzné a keď sa jej náhodou nepodarí schudnúť, bude to riadna hanba. Erika p atrí k ženám, ktoré majú rady výzvy a baví ju dávať si ciele. Už dva týždne dodržiava prísny stravovací režim. A výsledok? „Zatiaľ sa nič radikálne neudialo, veď je to iba štrnásť dní,“ dodáva moderátorka.

Erika je presvedčená, že keď mohla mať tehličky na bruchu pred dvoma rokmi, dokáže to aj teraz, hoci mnohí hovoria, že po štyridsiatke už idú kilá dole ťažšie. Sama je zvedavá, či ide iba o výhovorky alebo nezvratný fakt.

"Tak tak ú to postavi č ku som mala pred dvoma rokmi a chcem ju nazad! Tak ž e za čínam a ver í m, ž e aj v 40tke sa to d á ! Hlavne sa treba hecn úť a maka ť budem v ás priebe ž ne informova ť , č o preto rob í m a vopred ď akujem za va š u podporu," napísala na sociálnu sieť.