Známa obhajkyňa zo Súdnej siene vysypala svoju kabelku. Ukázala aj intímnu vec, bez ktorej sa nikam nepohne

Rada si kúpi peknú kabelku, ale nie je ochotná prehnane investovať. „Priznávam, mám doma asi štyridsať kusov, ale mám takmer päťdesiat rokov, takže som ich nenazbierala za dva roky. Nie som však vysadená na značky. Keď sa mi nejaká zapáči, kúpim si ju, no neuznávam, ak sa ženy prezentujú kabelkami za naozaj hriešne sumy. Príde mi to povrchné. Aj keby som na luxusné značky mala, nekúpim si ich a investujem do lepších vecí.“

Renáta pokojne nosí aj staršie modely, niektoré vtipne označila ako limitované turecké edície. A dodala, že si všimla, že nosiť drahú kabelku nie je jednoduché. „Sú ženy, ktoré to vedia, ale sú aj také, na ktorých aj luxus vyzerá lacno,“ konštatuje nekompromisne.

Adrenalín

Renáta sa netají s tým, že má ťažkú astmu a kedykoľvek a kdekoľvek ju doslova prepadne astmatický záchvat. Stalo sa to aj na nedávnom Plese v opere, keď pre vydýchaný vzduch v preplnenej sále musela bál predčasne opustiť. Aj preto jej kabelka pripomína lekárničku.

Okrem základných liekov má vo vrecúšku adrenalínové perá a spreje, ktoré jej pri náhlych problémoch s dýchaním pomôžu. „Bez tejto taštičky sa nepohnem. Sprej a pero mi pomôžu vo vážnom stave, kým príde pomoc,“ vysvetľuje otvorene.

Milovníčka diárov

V kabelke, samozrejme, nemá iba lieky, ale aj ženskú výbavu ako rúž, parfum a púder. Ďalšou vecou, od ktorej je tmavovláska závislá, je diár. „Je to moja láska. Možno to vyznie smiešne, ale máme intímny vzťah. Ja si doň nielen značím stretnutia, ale aj maľujem a lepím rôzne veci. Vždy si kúpim nejaký veľký, kde sa mi toho veľa zmestí. Po čase zistím, že sa mi už zase nezmestí do každej kabelky a idem si kúpiť menší. A pre zmenu zistím, že je tam málo miesta na moje kreácie, tak opäť zháňam veľký a takto je to stále dookola,“ smeje sa Renáta a na vysvetlenie dodáva, že aj keď niekam cestuje, vždy si zbalí do vrecúška nožnice, lepidlo a pásku a vytvára si cestovateľské denníky.