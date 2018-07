Známy moderátor neprehovoril ani slovo desať dní. Mal na to TENTO vážny dôvod!

Na nedostatok roboty sa rozhodne sťažovať nemohol, ale mal toho už vyše hlavy. Hoci mal dobre rozbehnutú kariéru, prácu v markizáckom Teleráne, rádiu či v orchestri, kde spieva, povedal si, že takto už žiť nechce. „Musím povedať, že práca ma bavila, no dvakrát mi za volantom zmeravelo telo a nevedel som, čo sa so mnou deje. Bolo toho skrátka dosť a musel som zvoľniť. Mal som to zle nastavené a jediná cesta, ako to išlo zmeniť, bolo, že urobím rázny krok,“ spomína na obdobie spred roka Dodo Kuriľák, ktorý vždy túžil cestovať a spoznávať nové krajiny. A svoj sen si splnil.

Radikálne kroky

Pred rokom predal byt, dal výpoveď v televízii a rádiu a načas si dal pauzu aj v orchestri. „Naplno som sa vrhol na cestovanie okolo sveta, no všetko bol dobre premyslený ťah,“ prízvukuje Dodo. Vyčlenil si sumu na cestovanie a niečo si nechal na účte aj v rezerve, keď sa vráti späť na Slovensko a zostane možno pár mesiacov bez práce. Skrátka, nič nenechal na náhodu. „Navštívil som rodinu v Amerike, kamarátku na Bali či známych v Kanade. Vedel som, že moje cesty môžu trvať najviac štyri a pol mesiaca, lebo som mal dohodnutú jednu moderovačku. Prioritou bolo pre mňa navštíviť ostrov Jáva, čo som si aj splnil,“ spomína s nostalgiou Dodo. Práve tento ostrov ho od základov osobnostne „prekopal“.

Sám so sebou

Dodo sa na Jávu, doslova oázu pokoja, nedostal náhodou. Ľudí, ktorí tam absolvujú desaťdňový meditačný pobyt, si tamojší mnísi dôkladne vyberajú cez formulár. Aj náš moderátor ho vopred vypísal a poslal. Mal šťastie, že si ho vybrali a mohol na vlastnej koži zažiť niečo, čo mu ukázalo inú cestu a spôsob života. „Desať dní som nerozprával a s nikým som nemohol mať očný kontakt. Dokonca aj pri jedle sa pred seba pozeráte niekomu len na chrbát. Nikto z nás nerobil žiadne gestá a, samozrejme, aj komunikácia so svetom mimo ostrova bola zakázaná. Skrátka som tam musel byť desať dní len sám so sebou,“ spomína Dodo, z ktorého ide pri spomienke na Jáva stále neutíchajúce nadšenie. „Je to tam skvelé. Dokonca som za desať dní schudol šesť a pol kila. O štvrtej ráno bol budíček a posledná meditácia sa končila o pol desiatej večer. Konzumovali sme tam len vegetariánsku stravu a na večeru sme dostávali jeden kúsok ovocia a čaj,“ priblížil nám svoj pobyt na meditačnom „resete“.

Pozrel sa sám do seba

Jedna meditácia, ktorých bolo za deň niekoľko, trvala hodinu a Dodovi to dávalo veľmi veľa. Prehĺbil sa do svojho vnútra, zažil doteraz nepoznané a svoje telo spoznal na maximum. Odrazu vnímal svoj dych, každú bunku a prežíval veci, ktoré sa slovami dajú opísať len veľmi ťažko. Naučil sa sústrediť, odohnať negatívne alebo zbytočné myšlienky. Tohto sa drží aj teraz, po návrate do normálneho života. V porovnaní so starým Dodom je oveľa vyrovnanejší, pokojnejší a vie, že naháňať sa za niečím dnes už nemá zmysel: „Pochopil som tam, že treba prijímať aj negatívne veci a tie príjemné si zasa zvlášť neprivolávať. Keď prídu, tak sa z nich teším.“

Nové výzvy

Dodovo staré ja bolo aj o častom vstávaní do Telerána a mnohých možno zaskočilo, že nedávno kývol na ponuku z konkurenčnej televízie JOJ na moderovanie ranného for- -mátu – Ranné noviny. Predsa len, nie je to vkročenie do tej istej, alebo aspoň podobnej rieky? „Vstávanie mi neprekáža a táto práca ma veľmi baví. Je to pre mňa posun a Ranné noviny sú viac spravodajské. Keďže momentálne nepracujem v rádiu, mám viac voľného času a už som sa naučil povedať aj nie. Moje rozhodnutie spred roka malo zmysel,“ uzatvára Dodo.

Ako prebiehajú meditácie na Jáve?

„Meditácie sú založené na budhizme. K dispozícii je tam učiteľ pre mužov a učiteľka pre ženy. Medituje sa spolu v jednej veľkej miestnosti, učitelia nehovoria nič, len otvoria hodinu a sedia na vyvýšenom pódiu. V angličtine alebo inom jazyku vám nahrávka hovorí, čo máte robiť. Dokonca tam odznela aj čeština, pretože im veľmi záleží na tom, aby každý pochopil, čo má robiť. Druhý a siedmy deň meditácie je najnáročnejší a človek má naozaj chuť odísť. No v nahrávkach odznie aj to, že oni vedia, čo aktuálne prežívate, no treba vydržať a všetky tie naše pocity sa s tým zhodovali,“ vysvetľuje Dodo Kuriľák.

Zaujímavosť:

Za meditačný pobyt na ostrove Jáva sa vopred neplatí, no pri odchode môžete prispieť ľubovoľnou sumou, ktorou vlastne zaplatíte pobyt niekomu inému, kto príde po vás. Týmto spôsobom sa tam dostal aj náš moderátor, ktorý vopred vyplnil formulár a na základe toho bol vybratý.