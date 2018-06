Známy moderátor šokuje. Tvrdí, že mnohé celebrity sa na šťastných ľudí iba hrajú

Každý deň sa ľuďom prihovára veselým hlasom z éteru najpočúvanejšieho rádia. Pristane mu to aj pred kamerou i na ulici, pretože je vždy štýlovo nahodený. Zdalo by sa, že dôvod na psychické problémy nemôže mať. Michal Sabo však pred pár týždňami všetkých vyviedol z omylu, keď priznal, že práve duševné strasti ho trápili zo všetkého najviac. Len málokto by čakal, že človek, ktorý pracuje s ľuďmi, trpí afektívnou poruchou, čo znamená, že niekedy sa ich potrebuje strániť. „Rýpať“ sa v sebe pred odborníkom na duševné zdravie nie je jednoduché, ale pre pohodovejší život veľmi potrebné. Michal k svojej terapeutke chodí šesť rokov a zo svojho slovníka už vyradil niekoľko slov. Aby mal ľahší život.

Treba o tom hovoriť

Michal Sabo je presvedčený, že mediálne známi ľudia, ktorí majú takéto starosti, by o nich mali verejne hovoriť a šíriť osvetu. „Myslím si, že na Slovensku to máme tak akosi v genóme, nerozprávať o veciach, ktoré nie sú politicky korektné alebo ľúbivé. Ale podľa mňa psychické problémy nepoznajú hranice, neplatí pre ne žiadna zemepisná šírka. Ľudia by mali rozprávať o svojich duševných problémoch, či už s odborníkom, alebo sa zveriť niekomu blízkemu, aby s nimi neboli sami. O svojich psychických trápeniach rozpráva napríklad aj Lady Gaga a rovnakú diagnózu ako ja má napríklad aj Mariah Cary,“ hovorí moderátor.

Viem, kedy musím ujsť

Doteraz sa necítil na to, aby dokázal otvorene hovoriť o takejto intímnej oblasti, no už sa posunul a ak jeho rozprávanie pomôže čo i len jednému človeku, má to pre neho veľký zmysel. „V čase, keď som akútne riešil svoje problémy, nemal som energiu ani chuť vytrubovať ich do sveta,“ hovorí. Potreboval silu na to, aby ich riešil. Teraz, keď už stojí pevnými nohami na zemi a vie omnoho lepšie pracovať so svojimi emóciami, dokáže o tom hovoriť. „Naučil som sa, že keď na mňa ide negatívna vlna, viem, že sa musím stiahnuť, upokojiť, ísť niekam do prírody, vycestovať, ujsť zo Slovenska, jednoducho nepracovať. Mám pracovné obdobie, keď som v pohode a mám aj kopu voľného času. Potom sú obdobia, keď mám veľa moderovačiek, takže som nonstop v kontakte s ľuďmi. Mával som až panické návaly nevoľnosti z toho, že je okolo mňa veľa ľudí. Nevedel som odhadnúť svoje reakcie na niektoré vnemy. U mňa bol problém to, že som rýchlo emočne vystrelil, potom som zase padol. Odborne sa tomu hovorí afektívna porucha,“ hovorí otvorene.

Terapia reiki

Pre získanie duševnej rovnováhy si vybral východnú medicínu – terapiu reiki. Uvoľnený spôsob konverzácie s terapeutkou ho priťahoval viac ako sterilná ambulancia psychológa. Ďalšia vec, ktorá sa mu páčila, bola, že nezačali hneď s tým, čo mu kto povedal alebo urobil v detstve. K tomu sa dostali pozvoľna a vyplynulo to prirodzene z debaty. „Aj ja som si niesol veľa blokov z detstva. Bol som malý, tučný s atopickým ekzémom. Neviem, čo všetko sa tam udialo a zablokovalo ma to... Nie vždy si pamätáte, čo sa vám kedy stalo, čo vám kto povedal, ale vypláva to na povrch možno až v tridsiatke. A tak to treba ísť riešiť,“ vysvetľuje. Väčšinou sa k odborníkovi vyberiete, keď vám problémy prerastú cez hlavu. U Michala sa tak stalo vtedy, keď mu zomrel otec a on sa zrazu stal hlavou rodiny. „Mal som obrovský pocit zodpovednosti. Je tu mama, sestra, netere. Čoraz častejšie som si dával otázku, čo bude, ak náhodou prídem o prácu… Všetko sa to nakumulovalo a nevedel som, čo so sebou,“ hovorí otvorene.

Aj si poplakal

Michal priznáva: „V začiatkoch terapeutických sedení som si aj poplakal, čo je celkom prirodzené. K svojej terapeutke ešte chodím, ale už nie tak často ako kedysi. Je to pre mňa stále skvelá psychohygiena. Aj z domu vynášame odpadky, aby sme v ňom mohli žiť. Bez odpadkov sa nám žije ľahšie. Tak to funguje aj s psychohygienou. Z času na čas sa treba zbaviť nánosov, ktoré si v sebe nesmieme.“ Reiki je forma terapie postavená na energiách a zaoberá sa aurou. „Ide o veľmi prirodzený rozhovor, pri ktorom vás terapeut vlastne chytá za slovíčka. My sami totiž, keď rozprávame, tak si programujeme a privolávame niektoré veci. Je dôležité nastaviť si správnu rétoriku. Napríklad veľa ľudí hovorí „chcem“. Všetci všetko chcú, ale keď niečo chceš, tak musíš o to najskôr požiadať a, samozrejme, aj niečo urobiť. Aj ja som prestal prosiť a začal som žiadať. Slovíčko prosím je prehnane pokorné a skôr evokuje, že si neveríme. Takže napríklad v kaviarni čašníčku o kávu požiadam, nepoprosím. Aj strážnych anjelov žiadam o to, aby pri mne stáli. Podľa mňa je dôležité, robiť si mantry toho, čo žiadam od života. Keď si chcem privolať vzťah, jedna z tých mantier, ktoré si pred spaním hovorím, je: Som milovaný a milujem. Pred skúškami som si hovorieval: Učím sa rýchlo a ľahko. Fungovalo to. Vyznieva to dosť ezotericky a nie všetci tomu veria. Ja áno,“ dodáva s úsmevom.

Všetci dokážeme všetko

Moderátor teda prvotne neriešil smútky ani žiadne splíny, vlastne ani nevie, čo to je. „Nemal som depku. Ani neviem, čo to znamená, keď niekto povie, že mám depku. Neviem, čo cíti, či je to len z roztopaše, že mám všetko a teraz neviem, čo mám robiť, lebo sa nudím… Ja som to tak nemal,“ tvrdí Michal. Vďaka intenzívnym rokom, ktoré strávil s terapeutkou, sa naučil kopu vecí a zmenilo sa aj jeho vnímanie sveta. Napríklad taký strach, emócia, ktorá ovplyvňuje všetky naše rozhodnutia a limituje nás. Michal si však myslí, že jediný účinný spôsob, ako strach prekonať, je odvaha. „Nie som odborník na dušu ani psychológ, hovorím len svoj názor a myslím si, že nad strachom môžeme vyhrať len tak, keď mu budeme čeliť. Napríklad strach z pavúkov alebo výšok je podľa mňa hlúposť.“ Podľa neho je to iba náš predsudok v hlave, ktorý sa dá vedome prekonať. „Ak povieme, že sa to nedá, je to iba alibizmus. Neverím, naozaj neverím, že sa niečo nedá. Každý z nás všetko dá. Neverím, že človek nemá v sebe energiu a silu prekonať niečo, čo ho trápi. Je to iba o našej lenivosti. Je predsa jednoduchšie povedať bojím sa, ako s niečím bojovať a vykročiť zo svojej komfortnej zóny,“ dodáva.

Šťastné celebrity

Hoci má Michal konto na sociálnej sieti, je presvedčený, že prezentovanie celebritného obrazu nekonečného šťastia nie je veľmi zodpovedné. Všetci sú tam krásni, štýloví, draho oblečení a nekonečne šťastní. „Aj ja to na Instagrame robím. Ukazujem, že idem cvičiť, som šťastný vo svojej práci a podobne. Ale myslím si, že by sme nemali klamať. Nemali by sme podsúvať ilúziu permanentného šťastia a spokojnosti, pretože nič také neexistuje. O to viac, že na sociálne siete chodia aj deti a nevedia rozlíšiť, čo je pravda a kedy ide už iba o dobrý imidž. Nikto nie je šťastný každý deň, celý rok. Je úplne prirodzené, že prídu problémy,“ hovorí. Všetci chcú byť podľa neho na sociálnych sieťach za pekných a málokto si uvedomuje spoločenskú zodpovednosť. „Najmä verejne známi ľudia by si to mali uvedomovať. Podľa mňa je fér priznať to, že nie každý deň vstanem šťastný z postele,“ hovorí úprimne.