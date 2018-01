Zomrel legendárny herec Marián Labuda. Zo slov jeho syna vám stisne srdce

V rodine Labudovcov sa zopakovala situácia z minulého roka, ale žiaľ, so smutným koncom. Marián Labuda starší skolaboval minulý rok v lete, susedia ho našli pred jeho domom v dedinke Borinka neďaleko Bratislavy. Lekári ho previezli do nemocnice s podozrením na mozgovú príhodu. Mal problém s pohybom, ale mŕtvica sa nakoniec, našťastie, nepotvrdila. Po šiestich dňoch ho prepustili do domácej liečby.

Podobný scenár mal aj dnešný osudný deň. Pred domom v Borinke nastupoval do auta a opäť skolaboval. Na mieste mali byť až dve sanitky, ale záchranári už hercovi, žiaľ, nedokázali pomôcť.

Pre rodinu aj fanúšikov a obdivovateľov je to obrovská rana. Ešte pred pár týždňami sme sa rozprávali s jeho synom Maránom, ktorý sa tešil, že sa otcovi zdravotne polepšilo. S úľavou nám vtedy povedal: „Otec sa už má lepšie. Je to síce občas ako premenlivé počasie, ale teším sa, že sa rozhýbal. V poslednom čase začal chodiť na prechádzky a dáva si záležať na pohybe. Má síce silnú cukrovku, s tou bojuje, ale inak sa snaží užívať si dôchodok a oddych.“ Zároveň dodal, že u rodičov v Borinke sú s manželkou Andreou a chlapcami veľmi často. Každú nedeľu tam chodia na spoločný obed, ktorý pripraví buď jeho mama, alebo manželka.

Chcel byť s nimi

„V živote sú zvláštne obdobia. Ako dieťa som bol stále s rodičmi. Potom prišiel čas, keď som chcel súkromie a byť viac bez nich. Ale teraz sa zase vrátil pocit, že mi chýbajú. Chcem ísť s nimi aj na dovolenku, skrátka, hocikam, len byť s nimi. Radi chodíme aj na chalupu k bratovi a sme tam celá rodina spolu, povedal nám pred Vianocami hercov syn. Dnes je určite vďačný za svoje rozhodnutie stráviť s milovaným otcom čo najviac času.