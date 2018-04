Zosnulého režiséra Miloša Formana (†86) milovalo veľa žien, oženil sa trikrát. Tretia manželka Martina bola v OHROZENÍ života

Manželka oscarového režiséra Miloša Formana, ktorý si podmanil svet filmami Prelet nad kukučím hniezdom, Amadeus, Ľud versus Larry Flynt, Vlasy či Ragtime potvrdila smutný fakt.

Martina Formanová pre ČTK povedala, že zomrel v piatok, 13. apríla v americkom Connecticute, po krátkej chorobe: "Jeho odchod bol pokojný, po celý čas bol obklopený svojou rodinou a najbližšími priateľmi."Posledná rozlúčka bude v rodinnom kruhu.

Za Formanom smúti doslova celý svet, veď jeho filmy sú stále živé. Muž, ktorý vniesol do Hollywoodu po svojej emigrácii z Československa celkom nový, nepoznaný vietor, bude chýbať. Najviac však svojej rodine.

Mladá láska

Miloš Forman nemal po celý život núdzu o obdivovateľky, ale len tri ženy priviedol k oltáru.

V roku 1958 si vzal dvadsaťšesťročný mladý režisér krásnu, vtedy osemnásťročnú Janu Brejchovú. Po štyroch rokoch sa však rozviedli. Mladí manželia mali od začiatku problémy s bytom, žili dokonca v kancelárii. Dusno do vzťahu priniesol aj Formanov úlet s baletkou z Laterny Magiky. Užialená Brejchová sa vrhla do manželstva s hercom Ulrichom Theinom...

Rozdelil ich rok 1968

Jeho druhou ženou sa stala herečka Věra Křesadlová, s ktorou sa spoznal v Prahe, keď mala sladkých osemnásť. Všimol si ju v jednom klube na Václaváku, kde spievala pravidelne s bigbítovou kapelou a pozval ju na natáčanie svojho filmu Konkurz. Nasledovalo aj pozvanie na večeru...

Keď mala dvadsať, porodila mu dvojičky Petra a Matěja. Mladé dievča si muselo zvykať na to, že otec jej detí je pohltený filmom, našťastie jej pomáhali s deťmi rodičia.

Potom prišiel osudový rok 1968. Keď vošli tanky okupantov do Československa, Miloš Forman bol práve na nakrúcaní vo Francúzsku, ona bola so štvorročnými synmi v Prahe. Po pár dňoch režisér po Věru a deti poslal auto - francúzsky kolega režisér Claude Berri a scenárista Jean-Claude Carriere previedli rodinu cez hranice. Únik sa podaril.

Šťastie však Věru v zahraničí nečakalo. V Paríži bola prakticky sama, pretože Forman odcestoval pracovne do USA. Rozhodla sa teda vrátiť do Prahy, kde dostala ponuku opäť hrať v divadle Semafor. Ich životy sa tak definitívne rozdelili. Nerozviedli sa však hneď...

Synovia vycestovali

Keď Miloš Forman v roku 1975 preberal v Hollywoode Oscara za megaúspešný film Prelet nad kukučím hniezdom, mali jeho synovia Petr a Matěj jedenásť rokov. Aby mohli vycestovať z Československa do USA, musel listom požiadať ministerstvo vnútra o láskavosť. Vyhoveli mu. Do Ameriky s chlapcami však necestovala mama Věra, ale jej otec, teda Formanov svokor Bohuslav Křesadlo. V momente, keď si režisér preberal sošku, ich synovia v hľadisku spali...



Manželstvo Miloša a Věry vydržalo po tom, ako každý začal žiť v inej krajine, ešte ďalších 30 rokov. Videli sa len párkrát - raz v Paríži a trikrát v USA. Aj keď herečka začala žiť s režisérom Janom Kratochvílom a porodila mu aj syna, nerozviedla sa. Prečo? "Keď mal Miloš v našej republike rodinu, nemohli ho odsúdiť ako emigranta a celé roky mu to vlastne pomáhalo," povedala pre novinky.cz.

"Na roky strávené s Milošom spomínam rada. Ustlané na ružiach som nemala, ale zlé to tiež nebolo. Dá sa to zhrnúť tým, že u Miloša bol vždy na prvom mieste film, a ja som bola z domova zvyknutá na rodičov, ktorí žijú spolu pre seba," povedala predčasom Věra Křesadlová, ktorá pracovala aj na Pražskom hrade ako správkyňa rezidencie prezidenta Václava Havla a jeho manželky Olgy.

Bývalá priateľka Karla Gotta

Treťou osudovou ženou sa pre neho stala Martina Zbořilová. Ako mladá modelka očarila Karla Gotta a strávila s ním pár rokov. Keď ale pochopila, že vzťah je neperspektívny, vzdala to. Ako povedala, viac nechcela sedieť a čakať, či sa "pohne nebo" a odišla po zamatovej revolúcii v roku 1989 za svojou sestrou do USA.

Žila z našetrených peňazí, ale keď sa minuli, zarábala si ako sa dalo - pracovala v reštaurácii, starala sa o deti ale aj upratovala domy. V USA dopisovala svoju diplomovku na FAMU. Chcela v nej citovať ikonického Miloša Formana a tak si našla kontakt na jeho agenta. Napísala mu, že je študentka z Prahy a že by sa chcela zoznámiť s režisérom. "Veľmi som neverila, že to klapne, ale Miloš naozaj do dvoch týždňov zavolal a pozval ma na návštevu," povedala pre idnes.cz. Na stretnutie išla s trémou. "Našťastie moje intelektuálne kvality neskúmal. Pýtal sa, čo robím a čím sa živím," spomínala a priznala, že keď musela vyjsť s pravdou von, hanbila sa. Formanovi sa však zdalo zaujímavé, že tak krásna žena upratuje, bol fascinovaný touto kombináciou.

Návrh v aute

Martina Formanová priznala, že začiatky neboli jednoduché. Trápilo ju, že Forman je stále ženatý, aj keď len formálne, žiarlila, cítila sa na vedľajšej koľaji, a videla, že je to naozaj "veľký sólista". O vzťah ale veľmi stála a keď ho začala postupne spoznávať, pochopila, že musí byť trpezlivá. Napokon sa žiadosti o ruku dočkala. Naozaj svojráznej: "V Amerike si na zásnubách muží dávajú záležať, patrí k nim romantická večera, prstienok schovaný do ustrice a podobné gestá. Ja som počas cesty v aute počula vetu, že by bolo dobré vziať sa do konca roku kvôli daniam," zaspomínala si. Pani Formanovou sa stala až potom, ako sa im narodili dvojičky - synovia James a Andrew (19). Mimochodom, mená dostali podľa komikov Jima Carreyho a Andyho Kaufmana...

V šoku

Svadba bola v roku 1999. O dva roky neskôr sa stalo čosi, čo rodinou otriaslo. Martinu Formanovú konečne priviedla náhoda k lekárovi, ktorý je prezrel podozrivé znamienko na koži. Vedela o ňom už dávnejšie, ale nepodnikla nič. Až teraz... Priznala, že keď jej diagnostikovali melanóm, prepadla panike. "Keď človek začne hľadať na internete, a v každom odkaze nájde slová ako najsmrteľnejšia forma, nastúpi veľká panika." Mala obrovský strach ale nakoniec všetko dobre dopadlo. Melanóm jej vyoperovali včas, nestihol sa rozšíriť do tela.

Martina Formanová, ktorá sa presadila ako úspešná spisovateľka teraz hľadá silu ako bojovať s obrovským smútkom. Netajila, že vždy pri sebe chcela mať muža, ktorého bude obdivovať. Prežili spolu pekné roky, dostali sa do štádia, kedy sa jej úspešný "sólista" stal hráčom v orchestri a pocítila, že rodina je pre neho na prvom mieste. A to je pre ňu dôležité.