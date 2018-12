Zuzana Marošová si zaspomínala na Vianoce v exotike. Šťastná tam nebola!

Herečka Zuzana Marošová po návrate domov už druhé Vianoce strávi na Slovensku. Rozviedla sa a začala nový život. Niekoľko rokov trávila sviatky v iných zemepisných šírkach bez svojich blízkych a tvrdí, že celé tie roky jej to bolo cudzie. Sviatky doma majú pre ňu celkom inú atmosféru.

„Vianoce mám rada, nespájajú sa mi s ničím nepríjemným. Teda, možno aj áno, ale nejako som to odsunula. Jednoducho každému sa v živote niečo strane a za to ten sviatok nemôže. Čo však nemám rada, je zhon v obchodoch, tomu sa snažím vyhnúť. Takže všetky veci sa snažím stihnúť, zariadiť skôr ako dva týždne pred Vianocami.“ Veľmi rada pečie: „Vždy mám napečených osem až deväť druhov suchých aj krémových koláčov,“ hovorí nadšene herečka s tým, že okrem toho, že ju táto činnosť baví, zbožňuje mať na tanieri bohatý výber. „Keby som mala na stole iba medovníky, to by bola nuda,“ dodáva so smiechom. Pečie vždy sama, v kuchyni chce byť jedinou paňou.

Už chce len pokoj

Vianoce bez snehu boli Zuzane vždy skôr smiešne. Aj sviatočná výzdoba či betlehem sa do krajiny zasypanej snehom hodia viac. „Chýbala mi zima, sneh. Podľa mňa my Európania sme ako rastliny, potrebujeme vegetačné obdobie, potrebujeme si oddýchnuť od tepla. Aj moji chalani sú tu veľmi spokojní a tešia sa zase na sneh. Minulý rok začali lyžovať, naučili sa veľmi rýchlo. Dva dni sa učili s inštruktorom a potom už jazdili iba so mnou. Na športy sú šikovní, mám z toho radosť,“ hovorí.

Najviac si však na Vianociach doma užíva pokoj a pohodu so svojou rodinou. „S rodičmi som trávila Vianoce po dlhom čase minulý rok,“ hovorí. A čo by si priala pod stromček? „Nemám žiadne špeciálne očakávania. Zdravie pre svojich blízkych a tiež pre seba, aby som mohla byť svojim deťom oporou ešte veľmi dlhý čas a potom už len pokoj...“