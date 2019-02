Zuzana Mistríková priznala, z čoho má strach, keď sa jej muž stane prezidentom aj to...

Rovnaké otázky sme položili kandidátke na prezidentku aj trom potenciálnym prvým dámam.

Zuzana Mistríková o sebe tvrdí, že je dobrý organizátor

Čím je vek, v ktorom momentálne ste, najlepší?

Som narodená v šesťdesiatom ôsmom, takže som už dovŕšila päťdesiat rokov. Musím povedať, že sa stále cítim fit a plná energie. Pravdupovediac, za minulosťou sa veľmi neobzerám, nemám na to ani čas.

Aké máte deti? Čo robia? Na čo ste v súvislosti s nimi najviac hrdá?

Máme dvoch 16-ročných chlapcov, dvojičky. Hrdí sme na každý ich aj maličký úspech, ktorý sa im podaril buď v škole, na tenise, alebo keď dobre odohrajú klavírny koncert. Momentálne jeden z nich už zakladá svoj prvý startup a druhý organizuje prednášky TedEx v rámci školy a usiluje sa o prax v jednej zo stajní formuly 1 v Anglicku, tak mu držíme palce.

Váš najväčší prejav rebelantstva v tínedžerskom veku?

Ja som bola od štrnástich rokov na internáte a tam sme boli držaní nakrátko. Naozaj si nespomínam, že by som mala potrebu rebelovať, asi nie som ten typ. I keď som mala okolo seba dosť rebelov.

A v dospelom?

Ani v dospelosti som tomu neprepadla.

Aká je vaša najsilnejšia stránka, prednosť?

Neskromne si myslím, že som celkom dobrý organizátor, a aj ma to veľmi baví. Či už v rodine, alebo v práci.

Čo by ste urobili ako prvé vo svojej novej funkcii?

Vau, priznám sa, že som o tom ešte nepremýšľala, myslím, že nás čaká ešte veľa práce v kampani, takže by som si dovolila neodpovedať. Staviam sa k tomu s veľkou pokorou.

V prípade, že vás/vášho manžela zvolia do funkcie, na čo by ste sa najviac tešili?

Najviac by som sa tešila na prácu v teréne, kedy by som sa rada stretávala s ľuďmi, ktorí pomáhajú tým, ktorí si nevedia pomôcť sami a snažiť sa predstaviť ich prácu verejnosti, a to v čo najväčšej miere. Tiež sa mi páči iniciatíva, ktorá bojuje proti internetovému trolovaniu #HelloToKidness, prostredníctvom ktorej si osobnosti vo Veľkej Británii uzatvárajú kontá na sociálnych sieťach, aby ukázali, aké nebezpečné je toto šíriace sa zlo. Za všetkých by som spomenula manželku princa Harryho Meghan, ktorá zrušila svoje instagramové konto.

Z čoho máte obavy?

Asi zo straty anonymity.

Hovorí sa, že žena je krkom – ktorú negatívnu vlastnosť by ste na partnerovi odstránili?

Môj manžel je vo veľa smeroch výborný, ale veľmi často robí veci na poslednú chvíľu. Smejeme sa, že mu to prechádza iba vďaka mojej pomoci. To by som na ňom odstránila, ale nedarí sa. (Smiech.)

Ste trémistka?

Od malička som recitovala, zúčastňovala som sa pravidelne na Hviezdoslavovom Kubíne, potom som robila aj v rádiu, ale priznávam, že trémistka som. Naučila som sa ju dobre predýchať.