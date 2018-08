Zuzana Vačková šokuje okolie: Z jej auta sa ozývajú výkriky o EREKCII

Vďaka účinkovaniu v muzikáli Mamma Mia! sa z herečky stala aj speváčka. „Predstavenie je postavené tak, že spev zvládam, no musím povedať, že keď mám dueto so Sisou Sklovskou, je pre mňa úžasnou oporou. Aj keď som pri nej ťažký amatér, podrží ma. Ale aj Katka Hasprová a Sonička Norisová, keď cítia, že som v niektorých piesňach neistá, prejdú si to so mnou viackrát,“ chváli kolegyne. Vďaka výbornému nácviku si v speve začala veriť, a tak chystá ďalšie predstavenie s pesničkami.

Spieva o erekcii

„Toľko sme skúšali a tak veľmi nás vycibrili, že cítim istotu. No hlavne, odkedy hrám v muzikáli, spievam trikrát toľko ako dovtedy. Cesta z domu do mesta mi trvá pol až trištvrte hodinu a to sú moje spevácke chvíle. Predtým som spievala nesmelo, len som si lalákala, no teraz dávam za volantom plnohodnotný výkon, takmer koncert po ceste do mesta,“ smeje sa Zuzka.

Aktuálne však okoloidúcich šokuje. „Učím sa pesničky do nového predstavenia Klimaktérium, kde bude sedemnásť piesní, z toho minimálne dve tretiny veľké party. Mám sa čo učiť, čiže skladby dokola idem v aute. Spieva sa tam aj o schopnosti mužov, aby ich úd bol pripravený, a keď stojím na križovatke a spievam, že mu už nestojí, ľudia na mňa čudne pozerajú,“ priznáva.

Nezadaná, ale obletovaná

Neupodozrievajú ju, že sa sťažuje na svojho partnera? „Akože či si myslia, že žalostím nad sebou? Vlastne, ak nesledujú médiá, mohli by si to myslieť, ale keď sledujú, vedia, že nikoho nemám. Ctiteľov je však veľa,“ zdôrazní. A čo vlastne môžu diváci od Klimaktéria čakať? „Je o ženách, ktoré prežívajú prechod alebo už majú po ňom. Pre niekoho to môže byť tragické, ale tu je to podávané so značným zveličením a humorom, takže zatiaľ je to veľká prča,“ pochvaľuje si komédiu Zuzka.

