Zvádza ho nahá! Televízna svokra Gizka Oňová prezradila, aké triky používa na manžela

Premiéru filmu Dámsky klub o ženách, ktoré aj po šesťdesiatke chcú sex, odmoderovala obľúbená televízna svokra. Gizka si komédiu užila a prezradila nám, ako to má s erotikou vo vlastnom manželstve.

Nahota aj dotyky

Jedna z hrdiniek filmu je nespokojná so sexuálnym životom. S manželom už netrávili intímne chvíle pol roka. Vymýšľa preto rôzne ťahy, ako nevšímavca nalákať na posteľné radovánky. Gizka sa priznala, že k podobným trikom má tiež blízko. „Použila som už zopár fínt. Myslím si, že aj to je úlohou rozumnej manželky – pochopiť a tolerovať, že s pribúdajúcim vekom libido muža uniká. Na druhej strane, nesmieme ho nechať celkom zaspať. Ako vidíme, láska patrí k žitiu a kvitne v každom veku. Nemusí to byť vždy ten skutočný divoký sex. Aj dotyky, obyčajné hladkanie sú dôležité a potrebné. Vedia napríklad úžasne odbúrať stres. Využívajme to,“ radí Gizka.

Moje ženské finty

„Niekedy som skúsila malinké triky, napríklad akože som si nenašla nočnú košeľu a manžel sa prekvapený pýtal, čo to hľadám v Evinom rúchu. A ja som sa tu zohla, tam zohla…,“ smeje sa. Vraví, že neškodné ženské finty sú prípustné. „Darilo sa mi vďaka nim, vrelo to odporúčam. Našou úlohou je ostať ženami, muži by mali byť dobyvatelia. A keď im to nedôjde, tak vtipným, neurážlivým spôsobom im pripomenúť im, že nám to chýba, aby si nás viac všímali.“

Kupuje si ho gulášom

Energická a vždy pozitívne naladená „svokra“ netají, že lásku našla na druhýkrát. Manžela Juraja charakterizuje ako spoľahlivého človeka. „Zapadáme jeden do druhého. Tolerujeme sa a dopĺňame. Beriem ho ako Boží dar, pretože prvýkrát mi to celkom nevyšlo. Ale aj na to obdobie sa pozerám, že to tak malo byť. Pretože keby nebolo prvé manželstvo, síce len osemročné, nemala by som dve deti a päť vnúčat. Naša spoločná dcéra s Jurajom ešte deti nemá, takže môj manžel vlastne nie je dedo. Moje deti však prijal veľmi úprimne, s láskou. Chlap sa totiž nedokáže dlho pretvarovať. Vydala som sa zaňho až po troch rokoch, lebo som ho sledovala, či bude dobrým otcom. Musím zaklopať, je. A to sú dôležité veci – charakter, ak má jeho slovo váhu a môžem sa naňho spoľahnúť. Tieto vlastnosti vás prevedú aj cez obdobie, keď sa veľmi nedarí,“ vysvetľuje Gizka. Samozrejme, aj u nich sú dni, keď manžel vstane ľavou nohou a jej sa tiež niečo nepodarí… „Niekedy zvýšime hlas, dokážeme si však povedať prepáč, tak som to nemyslel, odpusť, ľúbim ťa… Manžel je však ten, kto vie prísť ako prvý. Mne to ide troška dlhšie, ale keď mu urobím dobrý hovädzí guláš, presne vie, že to znamená ,prepáč‘. Zasmeje sa a vtedy sa mi ľahšie povie, že som to prehnala.“

Praktický romantik

Gizka odporúča na vzťahoch stále pracovať. „Veľa žien má pocit, že len ony rozmýšľajú nad tým, ako oživovať vzťah, ale vravím, že niektorými fintami sa aj chlapov dá k tomu priviesť.“ Ona vraj má doma veľkého romantika: „Potrpí si na všetky sviatky, výročia. Ešte aj na prvého apríla mi urobí prekvapenie. Vďakbohu sa mi podarilo vštepiť aj deťom, že spoločné zážitky sú najdôležitejšie. Teraz sme síce ostali sami, už ani rodičov nemám, deti sú odrastené, vnúčatá tiež v tom veku, že babku už veľmi nepotrebujú, ale necítime sa osamotení. To, čo sme deťom venovali najvzácnejšie – svoj čas, sa nám teraz vracia. Ozývajú sa, chodia, zaujímajú sa, ako sa máme. Môžem povedať, že som šťastný človek.“

Maniak na perá

Gizku na filmový večer manžel nesprevádzal, pretože mal pracovné povinnosti, ale dcéra sa o ňu postarala. „Sem som prišla taxíkom, ale dcéra mi písala, že sa tu v okolí motá a nech si pokojne dám šampus, že ma odvezie domov,“ povedala o starostlivej dcére. Vo filme dostala spomínaná aktívna manželka od svojho muža na výročie neromantický darček – štuple do uší, aby nepočula jeho chrápanie. Gizka nám so smiechom prezradila, že aj ju obdarúvajú podobnými darčekmi. „Muž je ukážkový prípad takýchto darčekov. Keď dostanem niečo seriózne, viem, že ho nahovorila niektorá z dcér. On napríklad vbehne do domácich potrieb a dopĺňa mi do kuchyne veci, ktoré by som ja v živote nekúpila. Potom vidím, že si kúpil hračku sám pre seba. A zbožňuje papiernictva. Teraz máme doma, a to nepreháňam – dvesto pier, plus všelijaké karisbloky, lepidlá… Na všetko povie, že sa to raz zíde. Ale keď potrebujem sekundové lepidlo, zistím, že je vyschnuté, lebo už je po záruke.“

Rozvod nie!

Hoci manžela chváli, pripúšťa, že mali aj ťažšie chvíľky. Premýšľala niekedy nad rozvodom? „Samozrejme, boli rôzne obdobia, ale rozvod? V žiadnom prípade! Dnešná doba je taká, že sa neopravuje nič – ani elektronika, ani vzťahy. Všetko sa vymieňa a to je dobrá hlúposť! Ľudia majú veľké očakávania. Vravím – všetko, čo chceš od druhého, skús dať najprv sám. Je to ťažké, ale skús. Uvidíš, že sa ti to vráti.“