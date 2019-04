Čo robiť v posteli? Najznámejší panic sveta Henrich VI. musel mať v spálni sexuálnych koučov!

Volal sa Henrich VI., žil v pätnástom storočí a bol posledný anglickým panovníkom z rodu Lancasterovcov. Za jeho vlády sa skončila storočná vojna Angličanov s Francúzmi, pri ktorej Angličania stratili väčšinu svojich dŕžav mimo svojho ostrova. Teraz vyšlo na povrch, že kráľ nebol len chabý bojovník, ale aj biedny milenec!

Posmešky od nepriateľov

Bol zbožný a cnostný. Osem rokov nebol schopný splodiť dieťa, preto sa stal terčom posmeškov svojich nepriateľov, ktorí ho nazývali najcudnejším mužom sveta. „Do svadby bol panic. Po nej sa veci dostali do bodu, kedy mu poradcovia museli objasniť, čo má so svojou manželkou Margarétou v spálni robiť,“ hovorí britská historička Lauren Johnsonová, ktorá kráľov intímny život opísala The Guardian.

Splodili syna

Hoci k svadobnej noci kráľa a jeho pani uvádzal ceremoniál, v spálni už ostávali sami. Nie však dlho. Pri lôžku podľa Johnsonovej neskúsenému a hanblivému Henrichovi asistovali dvorania, ktorí mu radili, čo má robiť. „Ako náhle posteľ nachystali, priviedli k nemu Margarétu dvorné dámy. Kým ony zo spálne odišli, kráľov sprievod tam ostal. A diskrétne sledoval, či je manželské lôžko využité tak, ako má,“ uzatvára historička, ktorá dokonca vypátrala mená dávnych sexuálnych koučov. Pár pod ich dohľadom napokon splodil jediného syna, ten však ako osemnásťročný zahynul v boji...

