FOTO: Milión vám stačiť nebude! TOTO sú najtajnejšie dovolenkové skrýše miliardárov

Kde na svete si môžete dopriať súkromie a k tomu nevídaný prepych? Kým anglický web Business Insider vzal do úvahy priemerné ceny za hotel na jednu noc, taxík za 3 km, jedlo na jeden deň, pohár piva, šálku kávy a fľašu vína, stránka kotravellers.com sa zamerala na tajné skrýše boháčov. A tak kým v prvom prípade vyšli najdrahšie Dubaj, New York, Sydney, Londýn a Singapur, v druhom sa objavili úplne iné destinácie.

Stratení v Karibiku

Okúzľujúce Maledivy? Čerešňami pokryté Japonsko? Alebo súkromná cesta luxusným historickým vlakom cez ostrov Srí Lanka? Nie je to všetko. V hľadáčiku webu sa ocitli aj tajné rezorty miliardárov vo Švajčiarsku, Afrike, Spojených štátoch, či na ostrovoch stratených v Polynézii, Karibiku a na Bahamách. Všade tam by ste milión eur rozhádzali za pár týždňov, napokon denný prenájom jedného zo súkromných ostrovov, Musha May, je asi 350 tisíc eur!

Súkromný ohňostroj

Cena je pre tucet osôb, ktoré môžu bývať v desiatich vilkách a každý z hostí má k dispozícii troch členov personálu. Ak si to budete želať, nachystajú vám aj súkromný ohňostroj a ak budete mať šťastie možno stretnete Davida Copperfielda, ktorý na ostrove vymýšľa svoje kúzla. Ozajstní miliardári sa však svojim luxusom nechvastajú. Držia sa v ústraní, držia sa hesla: Najlepšie je byť zdravý, bohatý a neznámy! Pozrite sa TU, ako v ich obľúbených rezortoch vyzerá.

Sériový vrah prehovoril o Zuzane Čaputovej a Štefanovi Harabinovi. Čo má s nimi spoločného?

ROZVODOVÉ peklo Gabiky Škrabákovej Kreutz. Herečka priznáva: Syn ma odmieta

Zúfalí rodičia zo Spiša sa nechcú vzdať. Prečo ich deťom rušia škôlku, keď inú idú stavať?