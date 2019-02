FOTO: Ste fanúšikmi fešného Doktora z hôr? Do TEJTO dediny sa kvôli nemu hrnú davy žien

Fanúšikovia nemeckého seriálu si každý pracovný podvečer sadajú k obrazovkám RTVS, aby na nej sledovali osudy sympatického Doktora z hôr. Okrem príbehov, ktoré sa takmer vždy skončia šťastne, každého oslní aj krajina, kde lekár Martin Gruber lieči svojich pacientov. Kde žijú?

Obklopený farmami

Poslednú sériu Doktora z hôr natočili v rakúskej obci, ktorá sa volá Wilden Kaiser. Leží v Tirolsku, je obklopená vysokými horami, úrodnými údoliami a typickými alpskými farmami. Nakoľko v nemecky hovoriacich krajinách má seriál dlhoročnú tradíciu, na miesta, kde sa pohybovali doktor Gruber, doktor Melchinger, či doktor Kahnweiller, sa hrnú zájazdy turistov, predovšetkým žien. Chcú vidieť miesta, po ktorých sa pohybovali ich miláčikovia...

Ženatý herečkou

Herec Hans Sigl (49), ktorého nadaboval Marek Majeský, je takmer dvojmetrový rodák zo Štajerska. Doktora Grubera hrá vyše desať rokov, má však tiež vlastný kabaretný program. Desať rokov je ženatý s herečkou Suzanne Kemler. To len na okraj, ak by ste sa do Wilden Kaiser vybrali kvôli nemu...

