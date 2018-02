FOTO VNÚTRI: Tak toto selfie sa Palovi Haberovi vydarilo. Kto sa vydrží pozerať 1 minútu a nepohnúť brvou je FRAJER

Už koncom februára budeme môcť začať sledovať jednu z najúspešnejších speváckych šou. Za horúcim porotcovským stolom bude opäť sedieť štvorica ľudí, ktorí hudbou žijú. Pre Katku Knechtovú, bývalého superstaristu Bena Christovaa a speváka skupiny Monkey Business Matěja Rupperta to bude prvá skúsenosť.

Staronový kat Paľo Habera bude atmosféru Superstar tvoriť už ôsmy raz a nechal sa počuť, že sa na to opäť veľmi teší. To, že prácu užíva a rozhodne nenaberá smer k moróznosti a extra vážnosti, dokázal aj aktuálnou selfie. Dokážete sa na neho aj jeho kolegov pozerať bez toho, aby sa vám roztiahli ústa od ucha k uchu?

Nestárnuci spevák Paľo Habera si zo seba stále vie vystreliť. Napokon, aj musí, spevácka šou je aj o pištiacich tínedžerkách, ktoré sa potrebujú baviť aj takto. A poklona aj Katke Knechtovej - poznali by ste ju?

V porovnaní s aktuálnou selfie je záber, ktorý urobil Habera v roku 2015, teda dosť nudný: „Ako vždy dobrá náladička, na týchto ľudí som sa tešil. Za chvíľu ideme do práce.“ Na zábere je Marta Jandová, Klára Vytisková, Ondřej Soukup.

Paľo Habera prišiel na chuť sociálnym sieťam už pred pár rokmi. Keď začínal, netajil, že to robí preto, aby spropagoval svoje koncerty. Neskôr začali pribúdať aj fotografie s krásnou Danielou a rodinou.

Ben vedie

Najviac zbehlým sebapropagátorom zo štvorice porotcov je Ben Christovao. Na sociálnych sieťach vie pritiahnuť pozornosť takmer milióna ľudí.

Nováčikom je naopak Matej. Ten si napríklad instagram založil len nedávno - na prvej fotografii, ktorú zverejnil, je jedna z jeho dvoch dcér, ako ho drží za nohavicu.

Posunul to

Už v polovici januára zverejnil Palo Habera na svojom instagrame krátke video s popiskom: „Pár pacientov a už nám z toho začína trochu...“ Na nevšedom minikoncerte pre fanúšikov predviedli štyria porotcovia ako im to spolu ladí a hlavne ako ich to spolu baví. Zdá sa, že bude veselo. Veď si to vypočujte.