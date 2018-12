Máte doma tučné dieťa a neviete ako mu to pred Vianocami povedať? TOTO urobte

Žijeme v dobe, v ktorej kraľuje kult štíhlosti a tučné deti sú roztomilé len do určitého veku. Potom sa pohľadu na váhu nezačínajú desiť len oni, ale najmä ich rodičia. Čo robiť, aby sme sa necítili trápne? Nič mu svojmu dieťaťu nevyčítajte, pretože ho môžete raniť. Najmä teraz, keď sa blížia Vianoce a očakáva darčeky...

Obmedzte sladké

V prvom rade zájdite za pediatrom, ktorý zhodnotí zdravotný stav nášho potomka. Nasleduje diéta, ktorá nesmie znamenať hladovku a každá mama by nový jedálny lístok mala nachystať s vyštudovanými dietológmi. Dbajte na pravidelnosť v stravovaní vášho dieťaťa a obmedzte mu sladké nápoje. O to viac nech konzumuje ovocie.

Potrebujú pochopenie

Prihláste vašu ratolesť do športového klubu. Nie z každého dievčaťa sa stane olympijská víťazka, no pri športovaní získa sebavedomie. Cvičte, behajte, posilňujte so svojou dcérkou, či synom. Bude vás brať ako radostnú konkurenciu a na váhu si stane s oveľa väčšou radosťou ako kedysi. A nezabudnite: vaše dieťa pri chudnutí nepotrebuje dozor, ale pochopenie...

Deväťdesiatročná prostitútka chce od mužov za hodinu sexu 220 eur. Na nezáujem sa nesťažuje

DIÉTA podľa ZORY CZOBOROVEJ: Táto naozaj zaberá!

Vyzerá ako monštrum, či chlap: Z niekdajšej krásky je odpudzujúce stvorenie!