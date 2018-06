Ako vonia Eva? Najúspešnejšia česká topmodelka prezradila, akými parfumami podčiarkuje svoj sexepíl

Stelesnený sexepíl, najúspešnejšia česká modelka Eva Herzigová, čakala svoje druhé dieťa, keď súhlasila, že sa nahá objaví v reklame na parfum. Oslovili ju totiž jej obľúbenci Dolce & Gabbana. Navyše spolu s ňou sa v kampani objavili Naomi Campbell a Claudia Schiffer, pretože návrhári chceli na reklamu tie najväčšie ikony, ktoré poznal celý svet. Eva s nahými kolegyňami, plus s troma mužskými modelmi, vtedy propagovala novú súpravu parfumov Anthology. Jednotlivé vône boli určené pre rôzne osobnosti, odlišovali sa farbou. Na Evu vyšla jemne fialová La Roue De La Fortune, zmes tuberózy, gardénie, jazmínu a pačuli, ktorú jej tvorcovia charakterizovali ako unisexový parfum pre hráčov, ktorí sa neboja dobrodružstva a riskovania.

Zmyselná elegancia

Nebol to jediný parfum, ktorému Eva prepožičala svoju tvár, respektíve telo. Zmyselne elegantné séria fotografií vznikla aj pre slávny dom Givenchy. Eva propagovala ich ikonický Amaridge, obľúbenú vôňu Catherine Denevue, či extravagantnú Hot Couture. A prezradila, že značkou Givenchy vonia aj v súkromí. Jej favoritom je však L´Interdit, ktorú pred desaťročiami namiešali špeciálne pre filmovú divu Audrey Hepburn. Ako M. M. Má rada aj ďalšiu klasiku, tú čo v nej spávala Marilyn, teda, Chanel NO. 5. Občas však má chuť aj unisexový Phylosykos od Diptyque, čo vonia po figách, na nežnú vôňu Narcisa Rodrigeza For Her, alebo na Ambre Gris od Balmaina s pikantným dotykom škorice.