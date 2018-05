Alergici, tieto krémy nie! Kokosovému oleju, bambuckému maslu aj škorici sa vyhnite

Dermatologička upozorňuje, že alergici by sa mali vzdať aj kozmetiky z byliniek. „Mali by sa vyhýbať najmä kozmetike, ktorá obsahuje azulény, parfumy rôznych druhov a oleje ako bergamotový, levanduľový, citrusové. Častými alergénmi sú aj propolis, čajovníkový olej, bambucké maslo, kokosový olej alebo iné oleje pochádzajúce z orechov,“ vysvetľuje MUDr. Michaela Blaško.

Čím viac chémie, tým väčšia citlivosť

Pri výbere vhodnej kozmetiky to majú alergici o niečo ťažšie a nad jedným krémom strávia oveľa viac času. Jednoducho musia pozornejšie študovať obsah zloženia. Dermatologička potvrdzuje, že to nemusí byť jednoduché: „Na výrobu parfumov a k parfumácii kozmetiky sa využíva približne dvesto rôznych látok. V parfumoch sú tieto substancie nachádzajú v koncentrácii približne 20 percent, v parfumovaných kozmetických prípravkoch okolo 0,5-1 percenta. Najvýznamnejšie komponenty z dermatologického a alergologického hľadiska sú súčasťou Fragnance mix – zmesi vonných substancií, ktorá je zaradená do Európskej štandardnej súpravy kožných testov a obsahuje: škoricový alkohol, škoricový aldehyd, eugenol, alfa-amyl-škoricový aldehyd, hydroxycitronellal, geraniol, izoeugenol, oakmoss absolute a emulgátor soli sorbitan sesquioleát.“ Znamená to, že tieto vymenované látky sú súčasťou takzvanej fragnance mix, zmesi vonných substancií, ktorá sa používa pri testovaní na koži, lebo sú silnými alergénmi.

Aj muži trpia

Odborníčka upozorňuje, že ženy používajú kozmetické prípravky oveľa častejšie ako muži, a preto sa u nich citlivosť na vonné zmesi všeobecne zvyšuje. U mužov vznikajú alergické reakcie na vonné zmesi najmä na vody po holení: „Muži, ktorí sa holia žiletkou, sú trikrát citlivejší častejšie ako tí, ktorí sa holia elektrickým strojčekom.“ Pri holení žiletkou totiž dochádza k poraneniu pokožky, a teda ľahšie do nej prenikajú alergény. Doktorka Blaško ďalej hovorí: „V súčasnosti sú významné aj ďalšie vonné látky, ktoré sú alergény – lyral, citral, farnesol, citronellol, hexyl škoricový aldehyd a kumarín.

Prvá pomoc

Keď použijete nesprávny krém a vyhodí sa vám alergická reakcia, postihnuté miesto si rýchlo umyte dostatočným množstvom čistej vody a zájdite ku kožnému lekárovi.