FOTO: Hannah ušetrila státisíce eur. TU je návod, ako ju v roku 2018 nasledovať

V nákupných centrách sa jej zakrútila hlava a tak do nich prestala chodiť. Dnes sa Hannah Kloseová (36) môže pýšiť tým, že za žiadny kus oblečenia pre seba a svoju rodinu nedala viac ako štyri eurá. Všetko okrem spodnej bielizne totiž zháňa v second handoch.

Zvýši na cesty

„Milujem vzrušenie a nakupovanie v nich je adrenalín. Nikdy neviete, čo vás v takomto obchode čaká,“ prezradila novinám The Sun. Zo second handov však neberie braky. V jej skrini visia tiež unikátne dizajnérske kúsky, ktoré si doviezla z ciest po svete. Zaplatila si ich z peňazí, ktoré ušetrila na nových sukniach, blúzkach, či šatách.

Aj módne doplnky

„Odhadujem, že to doteraz bolo asi dvestotisíc eur,“ tvrdí Hannah. V second handoch nenakupuje len oblečenie, ale aj módne doplnky. Hovorí, že to nerobí len pre seba, ale pre celú planétu. Veď len v Austrálii mieri každých desať minút na skládku odpadu šesť ton textilu, ktorý sa ešte dal nosiť. Pozrite sa do našej fotogalérie, či to Hannah svedčí...