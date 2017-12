Pre mamy, milenky, gazdinky: Ktoré parfumy sú ako stvorené na vianočné sviatky?

Ak chcete pokojnú, no opojnú vanilkovú vôňu, vyskúšajte kvetinovú klasiku od značky Lancôme. Poeme, teda báseň, nie je dravo vanilková hlavne preto, lebo jej tvorcovia nevyužili vanilkový struk, ale kvet, ktorý vonia oveľa jemnejšie. Neznamená to však, že má slabú výdrž, práve naopak, kvetinový oblak sa za vami potiahne ako psík. Práve preto je Poeme zaujímavá a obľúbená u toľkých žien už od roku 1995, keď vznikla.

Dobre ukrytá

Protipólom Poeme môže byť Cinema od Yvesa Saint Laurenta. Tento parfum za vami nezanecháva voňavý chvost, o to príjemnejšie prekvapíte každého, kto privonia k vašej pokožke. Preto je skvelá pre ženy a matky, ktoré nechcú byť prvoplánovo zvodné, no chcú, aby v ich objatí bolo príjemne. Nezáleží na tom, či dieťaťu alebo milencovi. Veď ho aj niektorí označujú za púdrovú variáciu vanilkových parfumov. Vystopujete tu však aj závan klementínky alebo mandľovníka, teda rastlín, ktorých plody patria k rodinnému šťastiu.

Dezertíky

Chcete vanilkovú novinku? Vyskúšajte Because It’s You od Armaniho. Sladučkú gurmánsku vôňu, v ktorej sa vanilka mieša s ružami a malinami a výsledkom je sladký dezertík, na ktorý sa každému zbiehajú slinky. Ako dezert však môžu voňať aj páni. Napríklad ak používajú A*Men od Thierryho Muglera. Bola to prvá pánska vôňa, ktorá využila a zmiešala tradičné ženské vône čokolády, karamelu a vanilky. Je to superdržiak vhodný pre mužov, ktorí chcú ukázať svoju nežnosť, ale v mužnom variante.

