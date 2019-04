Boli časy, kedy boli považované za vrchol nevkusu. Dnes ich nosí každá celebrita

Táňa Pauhofová (35)

Patrí medzi naše najlepšie oblečené celebrity a status módna ikona jej patrí právom. Dokazuje, že v jednoduchosti je krása.

Hailey Baldwin (27)

Modelka predviedla peknú farebnú kombináciu a zaujímavý oversize štýl. Do voľného svetra a širokých nohavíc skryjete aj zopár kíl navyše. Nemôže ich však byť priveľa.

Silvia Kušnírová (40)

Exmoderátorka stavila na členkové čižmičky, ktoré rozjasnili jej ležérny štýl. Ak nemáte práve náladu na farebný outfit, biele topánky sú dobrou voľbou na oživenie.

Kristen Stewart (28)

Okrem to, že biele topánky sú in, vracia sa aj móda lodičiek s otvorenou pätou. Herečka pôsobí, akoby sa vrátila v čase do 90. rokov, ale toto je súčasný módny trend.

Martina Šindlerová (30)

Odkedy sa rozišla so svojím mužom, objavuje sa na rôznych spoločenských podujatiach. Má za sebou dokonca aj fotenie v šteklivých pózach na motorke, v šortkách a obtiahnutom tielku. Na premiéru do kina si však vybrala o niečo civilnejší outfit, aj keď s výstrihom takmer po pupok. Rifľový overal doladila bielymi teniskami, ktoré by tiež nemali chýbať v jarnej výbave.

Andrea Ziegler (42)

Módna štylistka tiež neodolala súčasnému výkriku módy. Členkové špicaté topánky vyzerajú super k šatám, hodia sa k rifliam, ležérnym aj elegantným nohaviciam a určite si k nim môžete dať aj minisukňu alebo kraťasy.

Alena Pallová (39)

Celebritná lekárka má šatník aj skrinku na topánky preplnené modelmi najmodernejších a tých najluxusnejších značiek. K bielym lodičkám zvolila výrazný kontrast, čierne pančuchy, a vyzerá to super.