Celebritný manikér vám radí: TOTO sú triky na krásne nechty

Ak nosíte dlhé špicaté nechty alebo hranaté s rôznymi farebnými aplikáciami, vedzte, že ste out. Na ženské ruky podobné tvary a maľby už nepatria. Aspoň tak to tvrdí nechtový dizajnér Jozef Harhovský, ktorý sa stará o nechty viacerým známym ženám zo šoubiznisu.

Známe klientky

Jožko môže porovnávať bežné klientky s tými známejšími, o ktorých sa klebetí, že majú hviezdne maniere a vraj si dovoľujú viac ako iné ženy. Stretáva sa s tým v praxi? „Absolútne nie. Celebrity si viac vážia moju prácu, majú menšie nároky, nešpekulujú s termínmi a viac mi veria.“

A čo im radí?

„Do popredia sa už dlhší čas tlačí prirodzenosť, aby ruka nepôsobila umelo. Vždy však musí vyzerať upravene, lebo to o nás veľa napovedá,“ prízvukuje Jozef, ktorý presne vie, čo jeho zákazníčkam pristane. Dôkazom toho je aj jeho celebritná klientela. O nechty sa stará Erike Judínyovej, Karolíne Chomistekovej, Linde Rezešovej a občas aj Denise Mendrejovej či Andrei Heringhovej.

Toto už nie!

Hoci jeho klientky majú poväčšine vyberaný vkus, predsa len, urobil by na želanie manikúru s kreslenými motívmi? „Rozhodne nie. Moje klientky vedia, že mám rád čistú prácu. Ak by podobná požiadavka prišla, slušne ju odmietnem a nasmerujem ju inou cestou,“ smeje sa Jozef. Stalo sa mu to už? „Jednoznačne áno a klientka na koniec bola spokojná, že som ju neposlúchol a urobil som jej manikúru po svojom.“

SOS v kabelke

Po horúcom lete sú naše vlasy a pleť vysušené, nechtov sa to však podľa Jozefa netýka. „V lete sa vo všeobecnosti ženy viac krémujú a ich ruky sú preto hydratované. Až obdobie, ktoré prichádza teraz, si vyžaduje, aby si ženy viac krémovali ruky či používali olejčeky na nechtové lôžka. Ak tak nebudú robiť, ich ruky budú pôsobiť vysušene, o popraskaných lôžkach ani nehovorím,“ varuje. Takisto dvíha varovný prst nad akrylovými nechtami. Už len samotná „vôňa“ naznačuje, že ide o procedúru, ktorej by sme sa mali vyhýbať širokým oblúkom. „Akryl neuznávam, lebo to škodí telu a zažiera sa priamo do nechtového lôžka. Pri zlomení naruší aj prirodzený necht a zlomeniny sú veľmi nepríjemné a bolestivé. Akryl je totižto veľmi tvrdý a používa sa pri školení manikérov,“ vysvetľuje nám, že oveľa lepšie je použiť gél lak alebo gélové nechty.

Pozor na toto!

Ak máte suché kožičky alebo zádery okolo nechtového lôžka, v žiadnom prípade si nestrihajte alebo si ich nedávajte zastrihávať. „Treba ich upravovať brúskou, iný spôsob narušuje štruktúru. To isté sa týka aj strihania nechtov. Tam tiež netreba používať nožničky, pilník či brúska je najlepšia voľba a štiepenie a krivenie nechtov potom nehrozí.“

Čo s plesňou na nechtoch?

Stáva sa, že pod gélom vznikne vzduchová bublina, do ktorej sa dostane voda alebo nečistota a v dôsledku toho vznikne pleseň. Ako postupovať v tomto prípade? „Určite to neznamená, že ste podcenili hygienu. Keď zbadáte, že sa vám urobila bublina, najlepšie je ísť necht okamžite odstrániť a prerobiť ho nanovo. Ak je už neskoro a máte tam pleseň, tiež treba prísť za manikérom, aby vám daný necht odstránil. Gél sa už nanášať nemôže, necht sa musí vydezinfikovať a nechať voľne dýchať. Ako druhý krok treba ísť ku kožnému lekárovi a preliečiť to antibiotikami,“ radí Jozef Harhovský.

Rozdiel medzi gélovými nechtami a gél lakom